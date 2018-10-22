〈虛擬貨幣現況〉虛擬通貨平台實名制納管 ICO涉有價證券金管會也擬納管

金管會主委顧立雄今 (22) 日表示，虛擬通貨和 ICO（首次代幣發行）是兩件事，ICO 是代碼的概念，虛擬通貨目前則是透過交易平台做代購代收，針對虛擬通貨平台業者，金管會將採實名制納管洗錢防制，至於 ICO 發行若涉及有價證券或股權，金管會最快將在明年 6 月底前研議訂定相關辦法納管。

立法院財政委員會今天針對「虛擬通貨發展現況及主要國家監管措施」進行質詢，虛擬通貨業者試圖透過首次代幣發行 (ICO)、比特幣期貨及比特幣 ETF 等商業模式獲利，其中 ICO 詐騙比例愈來愈，已經引起立委的關心，國民黨立委曾銘宗質詢「ICO 到底算不算有價證券？」民進黨立委余如也問，虛擬貨幣到底政府有沒有要納管？

對此，顧立雄表示，虛擬通貨和 ICO（首次代幣發行）是兩件事，ICO 是代碼的概念，虛擬通貨目前則是透過交易平台做代購代收，針對虛擬通貨平台業者，金管會將採實名制納管洗錢防制，而且已經要求虛擬貨幣的平台業者需要實名制，未來會考量採取「登錄方式」做納管，在洗錢防制法修法後 3 個月應可納入，且只要行政院指定金管會，金管會願意當虛擬通貨洗錢防制的主管機關。

至於 ICO，若 ICO 涉及有價證券或股權發行，金管會最快將在明年 6 月底前研議訂定相關辦法納管。