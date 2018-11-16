【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

晶片大廠輝達 Q3 營收和 Q4 展望均不如市場預期，盤後股價重挫，台積電股價今日受到衝擊開低走低，雖然大立光受蘋果股價反彈激勵走高，不過電子股賣壓沉重，鴻海股價翻黑，大立光收斂大部分漲幅，僅傳產類股受橡膠及食品類股支撐較為強勢，加權指數收盤下跌 0.3%。

《國際金融市場焦點分析》

中國國務院發布學前教育新規，中港教育股紛紛淪陷低開低走，加上機場航運、海南、鋼鐵等前幾日熱點板塊回調，三大指數早盤震盪走低，不過臨近午盤圍繞高送轉、券商以及創投板塊的買盤再起，雖然個股走勢開始分化，不過買盤意願仍高，於午後持續推升指數，上証站上逾一個月高點，逼近 2700 點，於尾盤遭遇部分獲利了結賣壓拉回，收盤上証小漲 0.41%，創業板則是翻黑下跌。

《國際商品市場焦點分析》

美國能源情報署 EIA 週四公布，截至 11/9 當週美國石油庫存增加 1030 萬桶，達到 4.42 億桶，為 2017 年 12 月以來的最高水平，不過汽油及蒸餾油庫存合計下滑 500 萬桶，油價在訊息公布後稍微拉回後隨即反彈，延續早盤反彈走勢，不過利比亞公布該國石油產量已躍升至 128 萬桶 / 日，加上傳聞俄羅斯配合 OPEC 減產的意願不高，紐約輕原油期貨無力站穩 67 美元，收盤回吐部分漲幅。

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