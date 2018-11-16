香港最大的車隊咭轉售商，擬上市募資佈局物流行業

澔熹集團有限公司（以下簡稱“澔熹集團”），於2018年11月14日向港交所提交上市申請書，澔熹集團為香港主要的石油化工產品服務類的企業，在香港石油化工產品服務行業扮演者多個主要角色，如：香港一站式服務的車隊咭轉售商（通俗講“加油卡”代理商），石油化工產品及相關產品分銷商、服務站經營商以及物流及運輸服務提供商等。其中，澔熹集團是目前香港車隊咭行業最大的車隊咭轉售商，佔市場份額為23.0%；另外，澔熹集團也是香港柴油分銷行業的主要參與者之一。

值得注意的是，澔熹集團是續今年5月份剛上市的域高國際控股(01621-HK)之後，第二家在港提交申請上市的車隊咭轉售商及柴油分銷商。有意思的是，域高國際控股則香港第二大車隊咭轉售商（市場份額的16.5%）及目前香港第二大柴油分銷商（市場份額為19.8%）；且兩者的獨家保薦人均是新華匯富，上市後募集資金的用途均表示會繼續增加在香港石油化工產品銷售市場的市場份額及利用上市公司的地位繼續拓展客戶群。

對此，我們不難發現，兩者作為香港車隊咭行業及柴油分銷行業的主要參與者，企業發展壯大之際，出現暗中較勁在所難免。

那麼，行業發展前景幾何呢？才促使兩大同行業競爭對手積極尋求上市融資。作為上市步伐略有稍後的澔熹集團自身實力怎樣呢？

市場需求趨於剛需，行業發展前景明朗

首先，香港在過去幾年強勁的經濟發展（尤其是物流、運輸及建築活動發展）的支持下，香港當地的柴油消耗量由2013年的1335百萬升增至2017年的1467百萬升，複合年增長率為2.4%。據弗若斯特沙利研究報告，預計柴油消耗量將由2018年至2022年以復合年增長率為2.7%增長，預計2022年達到1664.9百萬升，主要由於未來幾年香港本地將開展多個公共基建項目、住屋措施及新市鎮發展項目，建築行業將取得平穩的發展，從而帶動柴油需求量增加。

其次，近幾年隨著車用汽油及柴油消費量上升以及車隊咭日益普及的帶動下，香港車隊咭市場取得大幅上漲，由2013年的13億港元增至2017年的23億港元，複合年增長率為15.3%。據弗若斯特沙利研究報告，預計香港車隊咭市場於2022年前將達到47億港元，主要是受車隊咭滲透率持續上升所驅動影響。

最後，香港政府對公共基建的投資是石油產品消耗市場的一大驅動力因素。過去十年，香港政​​府一直致力改善跨境交通基建，包括近期完成的港珠澳大橋及廣深港高速鐵路。公共部門的建設活動增加也推動工業機器及車輛的使用需求上升，進而刺激石油產品的消耗，包括柴油、汽油、汽車潤滑油等。隨著香港國際機場興建三跑道系統（預計2023年之前將完成），以及一系列交通基建增強項目的建設。從而刺激石油產品的消耗，並為石油產品市場提供強勁的增長動力。

單一客戶貢獻佔比較小，毛利率出現下滑

從財務數據上看，截至2016年-2018財年及2019財年四個月，澔熹集團總營業收入為1.649億元，1.756億元、1.912億元及7379萬； 2017年-2019財年四個月的營收同比增長分別為6.5%、8.9%及17.7%。營業收入同比上漲，主要得益澔熹集團期間內產能擴張，主營業務收入增長所致。同期毛利率分別為42.5%、41.6%及36.8%，毛利率出現逐年下滑的跡象，主要受到行業競爭對手增加，及成本增加影響。截至2016年—2018財年及2019財年四個月，經營現金流淨額分別為2227萬元、5097萬元、2582萬元及1697萬元；同期的資產負債率分別為13.4%、12.2% 、17.6%及18%，資產負債率出現遞增的態勢，主要是銀行借貸及透支的增加所致。目前，澔熹集團的資產負債率仍低於同行業競爭對手。

從主營業務上看，澔熹集團有四大盈利模塊，分別為轉售車隊咭業務、分銷石油化工產品及相關產品業務、經營服務站業務，物流及運輸業務。四大主營業務中，佔總營業收入最大的是分銷石油化工產品及相關產品業務，近幾年平均佔比達50%左右。若是按毛利率貢獻度，轉售車隊咭業務是澔熹集團最主要的毛利收入來源，據招股書指出，2016財年及2017年財年，轉售車隊咭業務分別為99.5%及99.1%，占同期毛利收入的70.9及79.3%。

從主要客戶貢獻度上看，澔熹集團有五大客戶長期合作的客戶，合作關係保持了近10年。截至2016年—2018財年及2019財年四個月，五大客戶分別佔澔熹集團收益的21.8%，20.2%、19.9%及21.6%，其中，最大的客戶佔其總收益比重分別為7.6% 、8.0%、6.9%及5.7%。石油化工產品服務類的行業，由於行業的特性，大部分企業往往過渡依賴單一客戶或者幾大客戶的收益貢獻，但是澔熹集團相較於同行業及競爭對手過渡依賴單一客戶的情況相對較小，這對於企業後市發展是有優勢，不會出現單一客戶流失，而造成較大傷害。

加大投入運輸及物流業務

從募集資金用途上看，除了將部分資金用於拓展在香港石油化工產品銷售市場的市場份額外，澔熹集團將另一部分資金投資於四大主營業務佔比最小的運輸及物流業務上，開發出新的盈利增長點；據招股書顯示，澔熹集團計劃將募集的部分資金用於收購冷藏倉庫、建造設計成本的開支及新機械設備的投入。而運輸及物流業績是澔熹集團2002年新開發的業務模塊；主要是連鎖零售商（超市、醫療保健機構及美容連鎖店）提供物流服務。建立冷藏倉庫是為了給連鎖零售商客戶提供一站式服務，從而帶來業務收入機會。

而澔熹集團加大對運輸及物流業務的投資力度，更多的是看中香港冷藏倉儲市場未來的發展前景。由於香港的冷藏容量在2017年已經接近飽和狀態，據弗若斯特沙利研究報告，為應付冰藏及冷藏存貨的倉儲需求，香港冷藏倉儲的需求將不斷提升上升。因此，預計市場規模將從2018年的6.083億元增至2022年的8.668億元，複合年增長率為9.3%。

結語：

對於香港最大的車隊咭轉售商的澔熹集團，在香港本地尋求上市，主要是受到行業競爭所帶來的壓力影響，畢竟，同行業競爭對手向二級市場募集資金拓展自身的市場份額，無疑是一種巨大的挑戰。

另外，作為中小型企業的澔熹集團，上市募資即可抵抗行業競爭對手帶來的壓力外，募集的資金擴張自身的主營業務規模，對企業未來發展是利好的。