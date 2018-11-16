小米股價自高點接近腰斬，現在是撿“便宜貨”的時候嗎？

雷軍自從一句“are you ok”走紅之後，就一發不可收拾，先後承諾小米集團（01810-HK）硬件淨利潤率永不超過5%，公司上市之時更是誇下海口說要讓買小米股票的投資人賺一倍。然而，事與願違，小米集團的股價上市短期衝高之後，短短四個月時間股價已經接近腰斬。

（圖片來源：同花順）

這是不是很尷尬？那些被雷軍忽悠上市初買入股票的投資者估計腸子都悔青了，當然，別人說什麼不重要，成年人要為自己的行為買單。那麼，在未來雷軍能否兌現讓上市初買入公司股票的投資者實現翻倍呢？

對於這個問題，市場一直以來有兩種說法，一種認為小米集團是互聯網企業，估值偏低；另一種認為小米是硬件製造類企業，估值偏高，到底哪一種說法比較有道理呢？如果認為第一種說法有道理的投資人，當然認為雷軍說的是真的，但如果認為第二種說法有道理的投資人，那雷軍說的話就有點“畫大餅”。

如果從小米集團的股價走勢圖看，結果已經不言而喻，但股價有時由於市場情緒的變化也是不理性的，我們還是從公司業務構成和財務指標方面看看公司屬於哪類企業？

關於業務

首先，我們來看看小米集團最新一期的財報（2018年中期報告），這份財報顯示小米集團上半年總收入由四大業務板塊構成，分別為智能手機、IoT與生活消費產品、互聯網服務和其他業務構成，其中智能手機業務佔總收入的67.4%，IoT與生活消費產品佔總收入22.9%，互聯網服務業務和其他業務總計佔總收入9.7%。

（圖片來源：小米集團2018年中期報告）

從以上數據我們可以清楚的看出，小米集團的主要業務收入來源為手機業務收入，和IoT與生活消費產品，手機業務大家很容易理解，IoT與生活消費產品裡面主要包括的是智能電視和筆記本電腦，而這兩項業務與互聯網關係不大，因為互聯網企業像騰訊、微軟這些公司的產品對於用戶會產生極強的粘性，例如：離開了騰訊的微信你很難和朋友交流，因為你的朋友都用的是微信，這就打造了一個閉環的生態，具有了排他性。但離開小米的手機、筆記本、電視都會有非常多的代替品，這樣就很難對用戶形成粘性，這也是互聯網企業和硬件類企業最根本的區別。

其他的兩項業務互聯網服務和其他加起來對公司的收入產生的影響較少，暫且不說。接下來，我們看看小米的財務狀況。

關於財務

我們繼續沿用小米集團2018年中期報告的數據，二季度公司的綜合毛利率12.5%，同比2017年二季度毛利率（14.3%）下滑1.8%。分類別來看，二季度小米集團智能手機業務毛利率為6.7%、IoT與生活消費產品毛利率9.4%、互聯網服務毛利率為62.8%。

（數據來源：小米集團2018年中期報告）

從上述數據看，小米集團兩組佔比營業收入較大的業務毛利率不僅非常低且在持續下滑，這一點也不像互聯網企業，一般互聯網企業的特點就是毛利率較高，因為這類企業的本質是服務為核心，而製造業的本質是產品為核心，需要非常大的原材料投入，這就造成互聯網企業一般來說具有比較高的毛利率。

綜合以上這兩點看，如果要把小米集團歸類到互聯網企業之中實在是太勉強了，因為客觀數據顯示，公司收入的約90%來自製造業，只有不到9%的收入來自互聯網服務。

最後，我們簡單聊聊估值。

關於估值

小米集團的營業收入主要由三部分組成，如果只是簡單參照製造業的估值給，好像對公司不太公平，因為畢竟互聯網服務業務的毛利率高、淨利率也高，但如果參照互聯網服務類企業的估值給，也好像不客觀，因為畢竟公司營收的大部分來自製造業。

那怎麼辦呢？我們認為如果分開給會相對客觀一點，例如，給公司互聯網服務這一塊的業務估值高一點，其他的業務參考製造業公司的給，這樣綜合平均之後，得出的結果會相對比較客觀。

結合國內優秀的互聯網公司一般的市盈率在30倍至40倍之間，優秀的製造業公司市盈率在10倍至15倍之間，讀者認為小米的估值給到多少合適呢？未來兩年能不能如雷軍所言讓買入小米股票的投資者收益翻倍？