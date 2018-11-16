【先機環球投資】先機：展望2019年美股牛市繼續

先機環球投資全球股票團隊主管何尹恩 (Ian Heslop) 表示，預期 2019 年的美股牛市持續，但股市會有結構性的改變，過往低波動時期已結束，市場波動度將回歸常態，主因來自於過往央行採取量化寬鬆之貨幣政策，而現在採取緊縮貨幣政策，且過往十二個月傳統的避險方式都承受損失，顯現目前市場環境與過往已有很大的不同，投資策略應調整。

何尹恩 (Ian Heslop) 表示，目前市場有三大要點投資人應關注：

第一：後金融危機時期，投資人對於風險承受度較低，價值股目前呈現評價較低的水準，價值股的表現較難回到過往水準。

第二：持股集中度高，前五大市值的股票占大盤高，2018 年前五大市值之個股約占整體大盤 16%，主要原因來自於獲利佳，美股盈餘上升，另外央行採取貨幣寬鬆政策向市場注入流動性，投資人投資 ETF 使得市值大之個股上漲動能較佳，但過往這樣的狀況在未來可能會反轉。

第三：利率上升，股價支撐點可能消失，以 2017 年 10 月市場為低波動、樂觀的環境，到 2018 年 9 月，市場氣氛移轉至中度波動及介於中性氛圍的環境。

先機環球投資全球固定收益團隊主管許銘凱 (Mark Nash) 表示，30 年期公債殖利率已經打破長期下降趨勢線，預期未來 30 年期的公債殖利率會緩慢上升。目前美債期限溢價呈現折價狀態，未來有可能緩步上升，使得美債波動率上升，美債波動率上升主要因素有三：

第一：市場流動性正在減少

第二：美國政府赤字增加

第三：亞洲貨幣貶值，亞洲特定國家出售美國債券，藉此穩定貨幣表現

許銘凱 (Mark Nash) 表示，目前債券殖利率已經反映美國升息三次的預期，所以預估未來美債殖利率不太有可能呈現一路向上的走勢，在殖利率長線可能向上的走勢中，若偶有經濟衰退或經濟趨緩的狀況下，都有可能再出現貨幣寬鬆政策以刺激經濟表現。

展望 2019 年債市表現，許銘凱 (Mark Nash) 認為，1) 美國升息仍會維持穩健緩步升息的態勢; 2) 新興市場債券目前評價依舊具吸引力; 3) 美債的賣壓將減輕，使得美債殖利率上升的速度將不會太快。許銘凱 (Mark Nash) 看好的債市包括巴西、印尼、歐洲銀行，因為目前市場過度修正，而市場上擔心英國脫歐所帶來的影響，未來也將隨著政策塵埃落定而降低影響性。

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