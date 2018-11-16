港股午盤漲0.33% 科網股大漲 教育股集體暴跌

港股今 (16) 日早盤開低走高。截至午間收盤，恒指漲 0.33%，報 26190.33 點；國指漲 0.32%，報 10589.31 點；紅籌漲 0.54%，報 4259.4 點。
科網股集體大漲，其中，富智康 (2038-HK) 大漲 13.41%，中興通訊 (0763-HK) 漲 6.27%，中芯國際 (0981-HK) 漲 4.03%，美團點評 (3690-HK) 漲逾 3%，騰訊 (0700-HK) 漲 0.83%。
金融股走揚，中銀香港 (2388-HK) 漲 2.88%，恒生銀行 (0011-HK) 漲 1.34%，交通銀行 (3328-HK) 漲 0.85%，中金公司 (3908-HK) 漲 3.19%。
港股教育股集體暴跌，臨近午盤跌幅全線收窄。其中，21 世紀教育 (1598-HK) 跌 15.89%，天立教育 (1773-HK) 跌 15.25%，宇華教育 (6169-HK) 跌 12.47%，楓葉教育 (1317-HK) 跌 16.89%，睿見教育 (6068-HK) 跌 14.73%，博駿教育 (1758-HK) 跌 13.04%。
中共中央、國務院昨 (15) 日發佈文件，明確上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼稚園，民辦園不准單獨或作為一部分資產打包上市。
分析指出，中美貿易戰會繼續主導港股走勢，除非兩國簽訂實際協議，否則上漲空間有限。
截至午盤，滬股通淨流入人民幣 6.61 億元，港股通 (滬) 淨流入暫為人民幣 2.54 億元；深股通淨流入人民幣 7.61 億元，港股通 (深) 淨流入暫為人民幣 1.39 億元。
滬股通中資金流入最多的是中國平安，淨流入人民幣 1.9 億元，其次為同濟科技、三安光電、紅豆股份、中原高速。資金流出最多的是恒瑞醫藥，淨流出人民幣 2.3 億元。
深股通中資金流入最多的是海康威視，淨流入人民幣 1.46 億元，其次為中興通訊、美的集團、多氟多、信維通信。資金流出最多的是康得新，淨流出人民幣 4.81 億元。