中國商務部稱中美經貿領域高層接觸已恢覆 仍期待對話解決分歧

中國商務部發言人高峰周四表示，中美兩國元首通話後，雙方經貿領域高層接觸已恢覆，同時工作團隊正在保持密切接觸，以認真落實兩國元首通話達成的共識；兩國合則兩利、鬥則俱傷，中方仍期待通過對話妥善解決中美經貿分歧。

高峰在商務部例行發布會上稱，今年以來中國經濟繼續保持總體平穩、穩中有進的發展態勢，主要指標都保持在合理區間，經濟穩定運行的基本面沒有變；而且中國進口市場的潛力是巨大的，中國真誠向世界開放市場，將不斷提升貿易便利化的水平，促進與各國分享進口市場的蛋糕。

“關於中美經貿摩擦的影響，從目前看，中美兩國相關企業均受到不同程度的影響，雙方企業也都在采取可能的應對措施。”他說，“中美經貿關系合則兩利，鬥則懼傷。我們仍然希望能夠通過對話與磋商，妥善解決分歧，為雙方企業營造穩定、可預期的貿易環境。”

針對美國近期最終裁定對中國普通鋁合金板征收反傾銷和反補貼稅，高峰表示，美方在調查過程中罔顧中國企業市場化經營的事實，仍然以“替代國”等不合理的做法裁出了超過45%的雙反稅率。

他並強調，所有世貿組織成員都應切實履行世貿組織條約義務，終止使用反傾銷“替代國”做法，同時，應該避免將貿易救濟措施作為貿易保護主義的工具。

美國政府三位消息人士周三稱，中國書面回應了美國對全面貿易改革的要求。這可能啟動協商，讓兩國之間的貿易戰結束。



美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)周二則表示，美國樂見與中國恢覆貿易磋商；美國副總統彭斯則警告北京要改變其行為作法，才能避免與美國發生新的冷戰。

**中國前十月FDI保持穩定增長**

高峰介紹，今年前十月中國實際使用外資保持穩定增長，高技術產業特別是高技術制造業持續增長；對外投資合作方面，結構持續優化，非理性投資得到有效遏制；對外承包工程新簽大項目多，帶動出口作用明顯。

商務部周四公布，10月實際使用外資(FDI)為97億美元，同比增長7.3%；1-10月FDI為1,076.6億美元，同比增長6.5%。以人民幣計，10月FDI為644.6億元，同比增長7.2%；1-10月為7,011.6億元，同比增長3.3%。

數據並顯示，中國1-10月對外非金融類直接投資(ODI)為895.7億美元，同比增長3.8%。其中，對一帶一路沿線55個國家有新增投資，合計119億美元，同比增長6.4%。

“西部地區吸收外資增幅較高，自貿試驗區保持領先地位。”高峰稱，天津、福建自貿試驗區實際使用外資同比分別增長29.5%、136.2%。

此前數據顯示，中國9月實際使用外資金額(FDI)為114.6億美元，同比增長8.3%，1-9月FDI為979.6億美元，同比增長6.4%；1-9月對外非金融類直接投資(ODI)累計820.2億美元，同比增長5.1%。



路透北京11月15日