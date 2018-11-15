全球經濟減緩 世界前四大經濟體 三大已受創 美國亦不樂觀

全球經濟減緩正洶湧襲來，明年美國恐亦難倖免。

根據週三公布的數據顯示，德國與日本經濟於第三季均告下滑，與美國的再度強勁成長，形成強烈對比。在中國，亦有跡象顯示經濟情況正在惡化。

經濟表現疲弱的理由，不一而足。經濟學家相信，德國與日本經濟可望很快復甦，避免經濟衰退。然而，世界許多大型經濟體仍將面臨挑戰。

在中國 -- 世界第二大經濟體，週三的數據透露，消費成長轉弱，信心下降，且貸款成長令人失望。經濟學家預期，中國政府將會強化振興措施，以抵銷與美國進行貿易戰的衝擊。

野村投資銀行分析師 Ting Lu 在發布的研究報告中寫道：「我們相信更糟的情況還在後頭，進入 2019 年，世界經濟減緩的速度可能更快。」

儘管展望德國與日本經濟將於年底前反彈，然而 2019 年的全球經濟仍將轉弱。

國際貨幣基金 (IMF) 預期，2019 年全球經濟成長將由今年的 2.9%，下滑至 2.5%。全球展望的風險包括貿易戰與美國升息對新興市場的衝擊。

義大利在政府支出問題上，與歐盟之間陷入僵局，也可能在歐洲引發另一場危機。

資本經濟公司首席經濟學家 Andrew Kenningham 說：「我們不認為會發生金融危機，但明年經濟仍可能大幅減緩。我們認為 IMF 還太過樂觀。」

由於減稅效益消退，美國經濟明年亦可能下滑。

「我們認為美國經濟將大幅減緩，」Kenningham 說。「因為財政振興指施，只屬暫時，而且 Fed 還將進一步升息。」