【異動股】獨角獸板塊持續拉升 雙林股份(300100-CN)多股漲停

今日午盤，截至13:00，獨角獸板塊拉升。雙林股份(300100CN)漲停報10.07元，佳都科技(600728CN)漲停報7.79元，立昂技術(300603CN)漲停報27.28元，永安行(603776CN)漲停報23.54元，華西股份(000936CN)漲停報6.61元，城市傳媒(600229CN)漲停報7.73元，九有股份(600462CN)漲停報4.43元，賢豐控股(002141CN)漲停報4.66元。

消息面上，上交所昨日表示，正加速推進科創板和注冊制試點的方案與制度設計，目前並無所謂的“首批掛牌企業名單”。

根據中國證券報消息，最快明年一季度首批近20家企業可在科創板掛牌，首批試點企業將以高科技企業為主，暫不考慮創業型企業。科創板上市企業將由上交所進行審核，證監會核發批文，科創板上市企業實行IPO定價放開。

隨後上交所回應稱，正加速推進科創板和注冊制試點的方案與制度設計，目前並無所謂的“首批掛牌企業名單”。希望以投行為主要力量的市場各方充分挖掘、培育符合國家戰略的科技創新型企業。最新消息指出，科創板出成效的速度可能超出預期。