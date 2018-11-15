耳機大廠萬魔聲學 將借殼共達電聲上市

知名耳機大廠萬魔聲學確定將借殼共達聲電在 A 股上市，消息傳出後共達聲電今 (15) 日股價開盤跳空大漲，漲停鎖死。

共達電聲今天一早披露《吸收合併萬魔聲學科技有限公司暨關聯交易預案》，本次交易構成重組上市。萬魔聲學 100% 股權價格暫定為人民幣 340,950 萬元。共達電聲通過向交易對方合計新發行 629,059,029 股 A 股股份支付本次吸收合併的全部對價，本次交易不涉及現金支付。

考慮到愛聲聲學持有的原 5,498 萬股股票在本次交易實施後登出，實際新增新股 574,079,029 股。

萬魔聲學創辦人謝冠宏，當年被被郭台銘開除後離開富士康，在 50 歲創業做耳機。由於 A 股的新股申請案不僅過關難度高，等待時間也長；希望盡快上市的萬魔剛好碰到共達電聲大股東想套現出場，雙方一拍即合，萬魔便透過子公司愛聲聲學入股共達電聲拿下控制權，借殼上市登陸 A 股。

目前萬魔聲學主要專攻智慧聲學設備，從事耳機、音箱及智慧聲學類產品以及關鍵聲學零部件的研發設計、製造、銷售，產品應用拓展至智慧手機音訊、智慧汽車音訊、智慧家居、智慧無線穿戴等。

消息傳出後，共達電聲今開盤跳空漲停，漲幅 9.98%，股價報人民幣 7.27 元。