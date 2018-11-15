中國殼股暴漲被官方盯上 分析師警告：小心後續回調壓力

從 10 月下旬開始，中國的「殼股」大漲一波，相關概念指數漲幅逾 20%。不過，就在深圳交易所發文會密切關注殼股、ST 股近期股票交易異常行為後，原本連日漲停的相關概念股終於出現降溫跡象。

所謂「殼股」，指的是企業財政不穩，甚至出現資不抵債的狀況，但因為已經上市，加上過去中國股市企業上市不易，有些企業就會收購這類公司的股權，借殼上市。至於「ST 股」則是指因經營虧損導致證監會提醒股頻特別注意的股票，若加上 * ST 代表該上市公司連三年虧損，股票有退市風險。但上述股票風險大，但收益也大，容易成為市場資金炒作的目標。

《中國證券報》報導，有私募人士表示，近期最賺錢的就是炒殼股、炒 ST 股，隨著近期市場回暖，很多資金積極參與炒作。光是殼資源概念指數和 ST 概念指 10 月 19 日至 11 月 13 日，短短 18 個交易日漲幅分別高達 25.20% 和 22.93%，同一時間上証指數漲幅僅為 6.78%。

不過，隨著深交所發佈消息指出，將對恒立實業、*ST 長生等股票交易異常行為，密切關注，重點監控，逐日核查後，恒立實業昨 (14) 日打開漲停板，收盤僅上漲 2.51%。今 (15) 日開盤更隨即大跌逼近 6%，*ST 長生昨 (14) 日股價盤中上下震盪，最終仍以漲停板收盤，今 (15) 日一開盤則是由黑翻紅。

圖自新浪財經

不過目前分析人士都認為，科創板及註冊制試點後，過去企業大嘆大不易的 IPO 難度降低，未來殼股及 ST 股價值將下降。尤其註冊制的實施還需要嚴格配套的退市制度，殼股短期內還有生存空間。廣州鴻剛資產董事長趙剛更表示，要警惕殼股短期漲幅過大，接下來恐面臨再次回檔壓力。