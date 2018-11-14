匯豐：中國增值稅調降料節省稅費1.3萬億元 大於美國今年減稅規模

隨著外部環境持續不利，市場聚焦中國透過財政刺激拉動經濟的措施，而投行匯豐周三的報告指出，當中以減稅最受注目，估計增值稅稅率下降可以為企業節省稅費1.3萬億元人民幣，比起美國今年的減稅規模還要大。

匯豐估算的增值稅減稅金額，相當於2019年中國國內生產總值（GDP）的1.4%，此舉將會令明年的財政赤字占GDP比例升至4%。

減稅金額乃基於稅率從三檔簡並至兩檔同時下調稅率推算所得。匯豐預計，適用於制造業的16%增值稅稅率將會下降至13%，適用於基建、建築和公用事業的10%稅率以及適用於服務業的6%稅率，將會統一為5%。

“這將會節省1.3萬億元的稅金，較傳統估計美國2018年的減稅規模還要大。”匯豐分析師Julia Wang在其報告中稱。

報告指出，增值稅稅率的下調還將對整個供應鏈產生影響，假設減稅的紅利平均分布，制造業和服務業將分別獲分配6,770億元及5,600億元。

除了再分配效應，削減增值稅對宏觀經濟也有正面作用。增值稅基本上是消費稅，其利益分布於供應商、消費者和企業之間，因此可能會產生第二波效應，即是由額外消費、品質改善以及更多企業投資所推動的經濟增長。

中國證券報上月底引述財政科學研究院院長劉尚希稱，在一系列減稅降費政策推出後，更大力度減稅降費措施正醞釀推出，包括把增值稅稅率從三檔簡並至兩檔同時下調稅率，以及降低社保費率等。