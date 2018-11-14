聯想集團終於再靠主業盈利，手機業務4年累虧超20億美元仍待提振

真的不容易，時隔3年後，聯想集團終於再次靠業務實現了盈利。

11月8日，聯想集團發佈2018/19財年半年報，營業收入292.93億美元，同比增長16%，淨利潤2.45億美元，同比增長268%。

扭虧為盈的同時，聯想PC業務重回世界第一，摩託羅拉十年來首次盈虧平衡等亮點，同樣向外界傳達著聯想的振作。

2018，是聯想集團的多事之年：5月份被剔出恒生指數，緊接著深陷5G投票風波，9月份又因為楊元慶的一場採訪引起爭議。

半年報的披露，可以部分程度消除外界對聯想集團的質疑。但是，聯想集團需要解決的問題還有很多：整體毛利率持續下滑，手機業務下滑且巨虧，數據中心業務仍未盈利。國際化之路走了十多年，全球市場幾乎隻有中國在盈利……

毛利率下滑重回PC之王

聯想集團的業績回暖，從2017/18財年（2017年4月1日-2018年3月31日）的第二季度就開始了，併在2018/19財年第二季度創過去4年歷史新高，連續5個季度保持同比增長。

主要經營電腦、手機及數據中心業務的聯想集團（00992.HK），於1994年在港交所上市，2014/15財年達到巅峰：營業收入462.96億美元，淨利潤8.29億美元。

隨後3年，聯想集團深陷業績泥潭。

如果說聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶的希望成真，聯想集團保持U型曲線發展，那麽，這3年就正好處在U型底部。

這3個財年，聯想集團的營業收入分别為449.12億美元、430.35億美元、453.50億美元，淨利潤分别為-1.28億美元、5.35億美元、-1.89億美元。

2016/17財年，公司淨利潤雖然達到5.35億美元，但當年出售辦公樓和公司股權獲利5.53億美元。

所以說，在這3年的時間里，世界PC之王，年營業收入超過3000億元的科技巨頭，卻無法依靠業務本身賺錢——正是在這個時間段，聯想從世界PC之王的寶座上跌落，惠普取而代之。

不過，斑馬消費梳理後發現，聯想集團業績回暖，或許還不能完全歸功於業務本身。

畢竟，在最近的兩年半里，聯想集團的毛利率從14.8%下降到如今的13.4%，下降了1.4個百分點。

公司最終的淨利潤得以提升，也與公司削減相關費用有關，比如說廣告宣傳費和研發投入。

2017/18財年，公司廣告及宣傳費用較上年減少4700萬美元；2018/19財年上半年，這項費用較上年同期減少1.2億美元。

2017/18財年，公司的研發投入較上年減少0.88億美元。

手機業務巨虧20億美元

剛剛走出業績泥潭的聯想集團，迫切需要解決的是非PC業務的持續虧損問題。

2018/19財年上半年，公司個人電腦和智能設備業務、移動業務、數據中心業務的營業收入分别為188.73億美元、32.47億美元、31.73億美元，除稅前盈利分别為9.4億美元、-1.46億美元、-1.23億美元。

可以說，聯想集團前幾年的業務虧損，幾乎正是拜這些多元化業務所賜。

PC業務一直是聯想集團的主要盈利來源，隨著公司產品的高端化轉型，這一來源或將更為穩固。

不過，聯想集團旗下的手機業務較為棘手。

聯想集團2002年進入手機市場，曾經也推出了Ophone這樣的旗艦產品。國產手機市場曾經流行“中華酷聯”的說法，或許可以說明聯想手機的地位。

但沒幾年，互聯網手機品牌崛起，“中華酷聯”被“華米OV”取代。

聯想集團2018/19財年半年業績顯示，公司手機出貨量下降20%。2018年11月初，Counterpoint發佈的2018年第三季度全球智能手機統計報告顯示，聯想（包含摩託羅拉）出貨量1130萬部，同比下降26.14%，排在三星、華為、蘋果、小米、OPPO、vivo後面。

聯想集團在2014年初收購摩託羅拉移動，擴張了手機版圖，但是，卻加劇了手機業務的虧損。

斑馬消費梳理後發現，摩託羅拉移動業務併入聯想集團的4年半，公司旗下移動業務除稅前虧損合計達20.14億美元。

2018/19財年上半年，摩託羅拉移動十年來首次實現盈虧平衡，但聯想手機在中國市場仍然處在虧損狀態——市場競爭日趨白熱化，頭部玩家的集中度越來越高，聯想手機的盈利目標或許併不那麽容易實現。

聯想集團2014年收購IBM的X86服務器，後逐漸建立起數據中心業務。

根據IDC的最新數據，聯想集團已經成為全球第三大服務器供應商。但是，這麽多年來，公司的數據中心業務一直處在虧損狀態，最近的4年半，除稅前虧損合計8.39億美元。

不過，作為聯想集團旗下重要的業績增長點，數據中心業務或許比手機業務更值得期待。

盈利仍靠中國市場

聯想集團通過收購開辟全球業務。PC板塊，2005年收購美國IBM的PC業務，2011年收購德國的Medion AG和日本的NEC PC，2017年底收購日本富士通的PC業務；手機板塊，2014年收購摩託羅拉；數據中心業務，2014年收購IBM的企業級業務，等等。

但最終，給公司持續帶來利潤的還是中國市場。

近年來，中國市場的營收在聯想集團的佔比逐年降低，美洲成為聯想集團的第一市場，其中美國市場佔據相當份額。

隨著聯想PC重回全球第一，摩託羅拉手機在拉丁美洲和北美表現強勁，聯想集團或許很快就能迎來美國市場的全面盈利。

有一個插曲值得一提：聯想集團在2017/18財年年報中表示，新的美國稅法將從2018年1月1日起有效減少美國企業稅率。

聯想集團2018/19財年在美國市場的稅收方面到底得到了多大的優惠，不得而知，不過，其半年報披露，當期淨匯兌虧損達5900萬美元。