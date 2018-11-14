三大法人賣超25.17億元 僅投信買超 鴻海遭外資連8賣

台股今 (14) 日收在 9791.88 點，上漲 16.04 點或 0.16%，成交值 1018.55 億元，外資、自營商站在賣方，僅投信買超，三大法人合計賣超新台幣 25.17 億元，其中鴻海遭到外資再賣 1 萬張，連續 8 天賣超，不過期貨方面，三大法人均增持多單，外資期限貨不同調。

今日外資及陸資賣超 16.70 億元、投信買超 1.92 億元、自營商賣超 10.39 億元，三大法人合計賣超 25.17 億元。

期貨方面，外資今日加碼 833 口多單，未平倉口述來到近 4.1 萬，投信回補多單 538 口，空單未平倉降至 2.92 萬口，自營商加持多單 652 口，未平倉餘額 2389 口。

觀察個股表現，鴻海雖然公告第三季獲利雖優於去年，但蘋果 iPhone 銷售展望不佳，今日外資續賣 1 萬張，為連續第 8 天賣超，加上油價暴跌，今日外資資金從蘋概、傳產轉至擁有旺季業績題材的 PCB、航運族群。

外資今日買超第一名聯電 2.32 萬張，第二名富邦 VIX 2.06 萬張，第三名友達 1.63 萬張，第四名元大金 1.26 萬張，第五名新光金 1.07 萬張，第六名台新金 8336 張，第七名臻鼎 - KY 7355 張，第八名南電 7109 張，第九名長榮航 6851 張，第十名長榮 5190 張。

外資賣超第一名旺宏 2.07 萬張，第二名東元 1.38 萬張，第三名晶電 1.35 萬張，第四名鴻海 1.03 萬張，第五名英業達 8392 張，第六名中信金 7764 張，第七名宏碁 7457 張，第八名台泥 6459 張，第九名中石化 6387 張，第十名元大 S&P 原油正 2 4541 張。

投信買超第一名元太 4080 張，第二名臻鼎 - KY 1791 張，第三名兆豐金 1558 張；投信賣超第一名台化 1632 張，第二名元大台灣 50 1130 張，第三名台塑 1126 張。

自營商買超第一名富邦 VIX 1.47 萬張，第二名元大 S&P 原油反 1 5726 張，第三名 TPK-KY 1610 張；自營商賣超第一名元大滬深 300 正 2 2.13 萬張，第二名元大 S&P 原油正 2 1.1 萬張，第三名富邦上証正 2 6075 張。