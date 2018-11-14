六暉廈門新廠暫訂2020年Q3完工 2024年TPMS氣門嘴月產能增至800萬顆

中國大陸 2020 年起新車強制配備 TPMS(胎壓偵測器)，為搶攻相關商機，生產基地整合雙重考量，六暉 - KY(2115) 以金屬精密加工、TPMS 氣門嘴生產為主廈門新廠暫訂 2020 年第三季完工，到了 2024 年之際，TPMS 氣門嘴月產能將提升到 800 萬顆。大陸車市成長放緩，氣門嘴產業供過於求，同業競價搶單，銅價上漲轉嫁不易，六暉毛利率由過去兩年平均 25～26%，降至今年上半年 19.3% 左右，目前傳統氣門嘴月產能約 6600 萬顆，平均利用率約 7 成，透過自動化降低人工比重，料、工費獲得控制，第三季毛利率回升到 22%，11、12 月接單狀況尚佳，第四季可望略優於第三季。



六暉第三季營收為 6.7 億元，毛利率 22.01%，營益率 10.46%，稅後淨利 5509 萬元，每股盈餘 0.67 元，累計前三季營收約 19 億元，與去年同期持平，稅後盈餘 1.32 億元，年減 38%，每股盈餘 1.61 元。



由於 TPMS 氣門嘴金屬加工設備無法傳統氣門嘴共用，加上昆山當地生產標準趨於嚴格，六暉於去年底規畫廈門新廠建廠計畫，目前六暉生產基地以廈門 (本廠生產兩輪氣門嘴為主，6 成外銷、4 成外銷；精工部則為 TPMS 氣門嘴)、昆山(生產汽車、卡車及非道路用車氣門嘴，7 成內銷、3 成外銷)、印尼(生產機車氣門嘴) 三地為主，三個廠區前三季占營收比重各為 68.74%、27.37% 以及 20.88%；待廈門新廠完工，昆山保留卡車氣門嘴產線，部份產線轉移到廈門新廠，廈門新廠量產後平均每個月折舊費用增加 1 百萬元人民幣。



現有廈門分布三個廠區，透過新廠籌建整合產線，可以 TPMS 氣門嘴供應戰線由 AM(售後) 延伸到 OE(組車)，大陸每年新車需求量約 3 千萬輛，以四個輪胎來推算，一旦強制安裝 TPMS 之後，市場胃納量達 1 億顆。



TPMS 係由晶片、氣嘴門、金屬件等組件所構成，傳統、TPMS 氣嘴門兩者價格比值為 1：4～6 倍，附加價值較高，成為六暉積極發展重點，擴大與 TPMS 業者合作，打入 OE 市場，初期供貨先以卡車為主，接下來則是鎖定汽車。

