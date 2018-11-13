免驚年改衝擊內需 京站客單價逆勢年增7%靠這招

百貨周年慶旺季正如火如荼進行中，車站型百貨商場京站 (2942-TW) 今 (13) 日也宣布 11 月 21 日活動將開跑，今年將整檔期縮短至 3 周藉此集中買氣，力拚全檔期業績上看 10.2 億元，京站指出，前 10 月業績年增 5%，仍穩健成長中，顯然以年輕客群為主的定位，在年金改革和股市大跌壓縮買氣的影響下，相對不受衝擊，客單價提升 7%。

京站時尚廣場總經理柯愫吟說明，前 10 月較熱銷的業種主要是日系女裝、運動品牌，而化妝品表現也相當平穩，特別是日系雜貨文青品牌「niko and...」，由於是百貨獨家櫃，月營業額可達 700-800 萬元，為女裝增添不少成長動能。

目前京站會員約 70 萬人，以 18-35 歲的客群為主，京站表示，來客相對年輕，使業績較不受一些外在因素如年金改革、股市重挫衝擊買氣的影響，今年客單價平均提升 7%。

京站也強調，今年周慶滿額門檻為全館滿 3800 元送 400 元，是全台高回饋率的最低門檻，並加碼抽獎活動，只要在周年慶期間當日累計消費滿 6000 元發票就可兌換抽獎券 1 張，消費者可依「特色鐵道、豪華郵輪、海島度假」等 3 項主題旅遊選擇抽獎。

對於其他拓點計劃，已取得經營權的中山捷運站─心中山案延後至最快明年第 1 季開出，主要是因市政府的工程進度慢於原先預期。

而小碧潭捷運站─美河市案則預計明年 8 月要開幕，近 5000 坪的營業面積，以餐飲業種為主，規劃有 12 家主題餐廳和 10 多個美食櫃位，再加上生活家居用品品牌，並將導入超市，藉此搶下當地的家庭客消費版圖。

至於在中國的計畫，仍維持與中國貴陽地主評估當地商場合作案為主，由於目前中國經濟前景較具不確定性，發展腳步會較慢，來因應外在環境變化，但仍不排除其他中國城市拓展的可能性。