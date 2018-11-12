◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月12日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 16324 0 2303 聯電 -3054 -73413 00632R 元大台灣50反1 7831 0 3037 欣興 -2221 -4051 00664R 國泰臺灣加權反1 5685 0 2887 台新金 -1818 -8022 2409 友達 4201 22846 2353 宏碁 -1791 -2224 00672L 元大S&P原油正2 3658 0 2885 元大金 -1658 7860 2610 華航 2736 12921 00631L 元大台灣50正2 -1406 0 00676R 富邦臺灣加權反1 2398 0 2888 新光金 -1361 4899 00655L 國泰中國A50正2 2189 0 2014 中鴻 -1229 -4700 00636 國泰中國A50 1924 28352 2317 鴻海 -1185 6030 2891 中信金 1487 -20462 2337 旺宏 -1167 -15905 00677U 富邦VIX 1454 0 00673R 元大S&P原油反1 -1119 0 2498 宏達電 1308 6393 2344 華邦電 -967 1628 2886 兆豐金 1212 -12253 2408 南亞科 -866 1908 2890 永豐金 1201 13210 1504 東元 -787 -4394 5876 上海商銀 1188 1636 1312 國喬 -780 -9204 2882 國泰金 877 4382 2448 晶電 -779 -7531 00639 富邦深100 848 2090 6153 嘉聯益 -758 -2107 0056 元大高股息 793 86526 4938 和碩 -701 -4754 2330 台積電 760 -13016 5880 合庫金 -620 3763 2618 長榮航 672 4410 00693U 華頓S&P黃豆 -615 0 2881 富邦金 604 2707 2371 大同 -576 3981 006205 富邦上証 572 0 3406 玉晶光 -560 -1403 3049 和鑫 458 659 2478 大毅 -546 -472 2301 光寶科 439 5089 3481 群創 -536 28334 9904 寶成 405 1919 3702 大聯大 -534 -5648 2892 第一金 387 1946 2105 正新 -524 -684 0050 元大台灣50 380 17783 6120 達運 -503 -3777 2313 華通 369 -4529 3645 達邁 -488 -3 2883 開發金 369 -5704 1314 中石化 -444 -7429 1476 儒鴻 356 554 1710 東聯 -442 -2935 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股