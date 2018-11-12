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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月12日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         16324         0    2303   聯電                   -3054    -73413  
00632R 元大台灣50反1           7831         0    3037   欣興                   -2221     -4051  
00664R 國泰臺灣加權反1         5685         0    2887   台新金                 -1818     -8022  
2409   友達                    4201     22846    2353   宏碁                   -1791     -2224  
00672L 元大S&P原油正2          3658         0    2885   元大金                 -1658      7860  
2610   華航                    2736     12921    00631L 元大台灣50正2          -1406         0  
00676R 富邦臺灣加權反1         2398         0    2888   新光金                 -1361      4899  
00655L 國泰中國A50正2          2189         0    2014   中鴻                   -1229     -4700  
00636  國泰中國A50             1924     28352    2317   鴻海                   -1185      6030  
2891   中信金                  1487    -20462    2337   旺宏                   -1167    -15905  
00677U 富邦VIX                 1454         0    00673R 元大S&P原油反1         -1119         0  
2498   宏達電                  1308      6393    2344   華邦電                  -967      1628  
2886   兆豐金                  1212    -12253    2408   南亞科                  -866      1908  
2890   永豐金                  1201     13210    1504   東元                    -787     -4394  
5876   上海商銀                1188      1636    1312   國喬                    -780     -9204  
2882   國泰金                   877      4382    2448   晶電                    -779     -7531  
00639  富邦深100                848      2090    6153   嘉聯益                  -758     -2107  
0056   元大高股息               793     86526    4938   和碩                    -701     -4754  
2330   台積電                   760    -13016    5880   合庫金                  -620      3763  
2618   長榮航                   672      4410    00693U 華頓S&P黃豆             -615         0  
2881   富邦金                   604      2707    2371   大同                    -576      3981  
006205 富邦上証                 572         0    3406   玉晶光                  -560     -1403  
3049   和鑫                     458       659    2478   大毅                    -546      -472  
2301   光寶科                   439      5089    3481   群創                    -536     28334  
9904   寶成                     405      1919    3702   大聯大                  -534     -5648  
2892   第一金                   387      1946    2105   正新                    -524      -684  
0050   元大台灣50               380     17783    6120   達運                    -503     -3777  
2313   華通                     369     -4529    3645   達邁                    -488        -3  
2883   開發金                   369     -5704    1314   中石化                  -444     -7429  
1476   儒鴻                     356       554    1710   東聯                    -442     -2935  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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