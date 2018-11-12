【大行報告】交銀國際：繼續偏好新鴻基地產 華潤置地及世茂

交銀國際發表研報指，香港房地產方面，恒基地產(00012-HK)、新世界發展(00017-HK)、會德豐(00020-HK)及帝國集團(00776-HK)共同以83.3億港元或樓面呎價14502港元投得啓德地皮，較新鴻基地產(00016-HK)在18年5月收購附近地皮的樓面呎價低18%。同時，據媒體報道，紀惠集團已完成收購中環中心19樓，成交價為7.6億港元或樓面呎價約3.1萬港元，甚至低於中環中心財團收購的樓面呎價約3.3萬港元。

交銀國際看到開發商提供更高成數的按揭以及更多促銷活動，但買家的情緒仍然疲弱。由於利率上升和住宅銷售放緩，該行預計開發商對土地投標會更趨謹慎。繼續偏好已經通過快速推盤來鎖定利潤的開發商，包括新鴻基地產。

中國房地產方面，儘管新推盤放緩，截至11月6日，10城成交量按週回升22.7%。此外，廣州富力於11月5日宣佈增發最多8.06億股H股，相當於擴大後H股股本的約20%，所得款項將用於補充公司資本。中國開發商面臨著資金成本上升和實體市場放緩的雙重打擊。該行認為高負債率的開發商將更難為現有債務再融資，尤其是臨近19年上半年的再融資高峰期。繼續偏好利潤率較高且財務穩健的開發商，包括華潤置地(01109-HK)和世茂(00813-HK)。