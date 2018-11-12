莊士中國(00298-HK)將就湖南漢業訴狀進行抗辯

莊士中國(00298-HK)公布，該公司、該公司執行董事彭振傑及該公司附屬公司湖南漢業房地產開發(該公司間接擁有合營企業69.2%的權益)的法定代表人李世慰自合營企業的當地夥伴(擁有合營企業的10%權益)接獲正式的民事起訴狀。

根據民事起訴狀，合營企業夥伴提起訴訟，指有關各方若干行為導致合營企業蒙受經濟損失，故合營企業夥伴向有關各方提出合共約8970萬元人民幣(相當於約1.014億港元)及相關利息及與民事起訴狀相關的費用。該公司認為民事起訴狀所載的指控實屬虛構及沒有依據。該公司強烈譴責合營企業夥伴惡意中傷的行為。

該公司正就民事起訴狀向其法律顧問尋求法律意見。根據中國法律顧問的法律意見，合營企業夥伴的起訴及訴訟請求的事實和法律依據不足。此外，據中國法律顧問告知，根據中華人民共和國公司法，在公司股東可代表公司於人民法院對公司董事及第三人提出索償前，股東須先向該公司監事或監事會或董事會提出書面要求。根據中國法律顧問可得資料，合營企業夥伴向一名第三者提出書面要求，故合營企業夥伴可能未有遵守相關程序規定以合法提出民事起訴狀。預期民事起訴狀將於2019年1月在湖南省高級人民法院進行聆訊。

根據中國法律顧問意見，該公司有較為充足的理據為本案訴訟進行強烈抗辯，建議該公司可考慮就合營企業夥伴依據虛假文件進行訴訟等行為對該公司造成的損失提起反訴。誠如該公司過往年報所載，該集團已作出多方努力以恢復合營企業自2012年起到期的營業執照，但合營企業夥伴卻無理地反對。因此，該集團已考慮尋求法院批准將合營企業自願清算。該公司將於適當時候根據上市規則及內幕消息條文就上述事宜另行刊發公佈，以就任何進一步重大發展知會股東及有意投資者。

