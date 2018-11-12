雙十一後港股只微升31點 U+A0騰訊績前再挫3%

阿里巴巴旗下天貓購物平台於「雙11」銷售額再創新高，惟增長率卻持續放緩，港股未見受刺激。港股經歷上周五(9日)顯著下挫625點後，12日表現缺乏方向。早上開市略為低開25.64點後，於9:51左右曾跌至日內低位25505.33點，最多跌96.59點；近11:36則倒升至日內高位25765.96點，最多升164.04點；波幅收窄至260.63點。恒生指數收市報25633.18點，微升31.26點或0.12%；成交金額縮減至731.4億港元。

恒生國企指數收市報10440.34點，微升8.88點或0.09%。

11月恒生指數期貨於15:55報25611點，升146點，未平倉合約逾14.6萬張。12月恒生指數期貨報25640點，升143點，未平倉合約逾1.8萬張。

市場正靜觀本周三(14日)公佈季度業績的騰訊(00700-HK)，連跌2天，收市報270.6港元，跌8.6港元或3.08%。由於新的遊戲《絕地求生》遲遲未獲商業化，而《王者榮耀》高峰期亦已過，手遊業務繼續被看淡。高盛把騰訊的目標價由476港元下調至397港元，原因是騰訊面對遊戲增長放緩，用戶有更多多元化的娛樂，以及針對遊戲的規管增加等挑戰。

中國平安(02318-HK)收市報76.8港元，跌0.35港元或0.5%；建設銀行(00939-HK)收市報6.42港元，跌0.01港元或0.2%。

20大活躍股份中瑞聲科技(02018-HK)也錄得跌幅3.3%或1.8港元，收市報53.1港元，持續上周4天跌勢。

有升有跌，上升股則有友邦保險(01299-HK)，收市報63.65港元，升1港元或1.6%，扭轉了兩天跌勢。友邦保險上周五公佈第三季度業績，期內新業務價值為9.79億元美元，同比增17%，新業務價值利潤率為61.1%，同比增加2.6個百分點，年化新保費為15.82億美元，升幅為12%。

中國移動(00941-HK)亦升1.8%或1.3港元，收市報74.2港元。中國海洋石油(00883-HK)亦升1.5%或0.2港元，收市報13.74港元。

另外，異動股丘鈦科技(01478-HK)突出，收市升幅達近15%或0.64港元，報4.92港元，獲1.09億港元資金追捧。丘鈦科技10月份鏡頭模組銷售數量合計同比增長達 79.3%，至 2702.2 萬件；環比增長 8.2%，主要由於客戶項目周期及公司鏡頭模組的市佔率上升。

不過，中國智能集團(00395-HK)則顯著下挫6.1%或0.02港元，收市報0.31港元，成交金額1.79億港元。11月以來，中國智能集團累計增長達1.4倍，終見獲利回吐。

雅生活服務(03319-HK)亦挫10.7%或1.12港元，收市報9.38港元，成交金額1.14億港元。雅生活服務9日公佈，劉德明辭任首席執行官職務，由聯席主席黃奉潮替代。

文: 周燕芬