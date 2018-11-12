【華冠投顧】武傑電台:台股開低走高小漲+1點!驚驚漲!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、9958 世紀鋼、2492 華新科、2498 宏達電、2327 國巨。

台股盤勢分析:

信心測試

台北股市早盤下跌 - 23 點開出，隨後加權指數震盪走高，盤中最多上漲 + 45 點。尾盤指數漲點縮小，終場上漲 + 1 點作收，收在 9831 點，成交量縮至 904 億。

延續我們上星期五的規劃… 本星期的台股，在短線『回測十均』後，預計會延著十日均線…『驚驚漲』!! 今天早盤雖然受到美股大跌影響，亞股早盤普遍下跌出；不過，從期、現貨的走勢來看，技術面都是『利空回測』走勢。研判今天的『信心測試』後，本周看法不變… 還是『驚驚漲』!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2498 宏達電、4426 利勤、6182 合晶、6452 康友 KY、5278 尚凡、2388 威盛、6266 泰詠… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

8155 博智、6153 嘉聯益、8431 匯鑽科、5310 天剛、5269 祥碩… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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