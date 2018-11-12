【華冠投顧】盤中解析：量縮震盪

劉彥良 分析師

美股拉回台股量縮震盪，早盤開低但在陸股拉抬下翻下守穩 9800，但預估量不到 1000 億元，相較上周五的大跌呈現弱勢反彈。

被動元件受到終端需求疲弱，加上通路商手上高庫存，傳出國巨蘇州廠已減產因應，目前蘇州廠稼動率只有 5 成，下個月更只剩 3~4 成，今天表現弱勢。國巨 (23270 首當其衝大跌逾 5%，華新科(2492)、禾伸堂(3026) 和奇力新 (2456) 也同樣大跌。

同樣走弱的還有蘋概股，如嘉聯益 (6153)、GIS-KY(6456) 和鴻準 (2354) 等，蘋果新機銷售不如預期成為隱憂，外資亦開始調降蘋果目標價。

漲勢的部分就比較缺乏族群性，多是單兵作戰且以跌深反彈或題材股為主。

目前台股中長空趨勢不變，萬點以上壓力重，操作上還是建議偏向保守或多以放空勝算比較高。接下來的走勢還是要看國際股市臉色，特別是關注美中貿易戰的發展以及美國公債殖利率的變化。

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