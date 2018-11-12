【華冠投顧】準備出手!

華冠投顧 范振鴻分析師

#盤勢分析

週五提到過，『夜星』未搭配量量增，型態效力減半，加上美股看反壓震盪，而近期資增券減短線籌碼還是有嘎空機會，而今天大盤持續量縮，加上 KD 今天也在高等死亡交叉了，技術面觀察開始有一種該彈不彈，就準備要再修正的可能了，而且週五大盤開始有資增現象，雖然增得不夠多，但從技術面、籌碼面以及市場情續觀察，都有反彈接近尾聲的情形，今天開始多方要開始留意，記得該走要走，一切的樂觀情緒或現象可能都是陷阱。

一樣近期分享的幾當高券資比標的，持續震盪，無法再度帶領盤勢反彈，6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶都已經震盪數日，有些落後的也無法跟上反彈力道，警訊有越來越明顯的跡象，而幾檔比較『冷門』的高券資比前股王 2498 宏達電，上週分享後大漲後融券不減反增，請大家留意不要認為他業績不好就不會漲，有時候個股漲跌無關業績，是在反應群眾心理，『人多的地方不要去』千萬不要看他不爽去放空他，一定要看好風險點位。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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