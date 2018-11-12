業績不達預期，新品難有成效，周黑鴨被資本市場拋棄

伴隨著資本市場的不斷走低，鴨脖子們的日子也沒有那麼好過了，A股的絕味食品（603517-CN）、港股的周黑鴨（01458-HK），這些曾經舌尖上的“明星”小吃，亦是資本市場的寵兒，也面臨被投資者拋棄的風險。

特別是周黑鴨，從武漢街邊壯大，直至登陸港交所，並成為港股市場熱炒的對象，再到如今業績不達預期股價遭遇暴跌，其經歷可謂“驚心動魄”。

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周黑鴨的“逆襲”

1997年，重慶合川人周富裕自行研發出“周黑鴨”的配方，入口微甜爽辣，這種蘊含奇特味道的滷制休閒小吃很快俘獲了大眾的胃。

此後幾十年，周黑鴨逐漸拓展成一家專業從事鴨類、鵝類、鴨副產品和素食產品等熟滷製品生產的品牌企業，其品牌“周黑鴨”也被認定為中國馳名商標。

2011年、2012年，周黑鴨相繼拿到天圖創投、IDG資本共計2.1億元融資，市場估值達到了20億元，向資本市場進發成為下一個目標。

2016年11月，周黑鴨如願登陸香港主板市場，在靚麗業績助攻下，股價穩步上漲，於2017年初達到歷史最高9.92港元/股，並在此後一年維持高位震盪。

相較很多食品股而言，周黑鴨的“人生”異常順利。但往往是盛世之下藏隱憂，2018年上半年，這只“逆襲”成功的鴨子開始走上了下坡路。

業績不達標，周黑鴨遭市場拋棄

從2018年3月開始，周黑鴨股價不斷走低，直至10月31日盤中創出歷史最低3.95港元，周黑鴨市值較上市以來最高點縮水超20億港元。

究其原因，除了恆指整體萎靡外，周黑鴨不達標的業績是關鍵。

周黑鴨股價走勢 圖源：同花順

公開資料顯示，2018年上半年內周黑鴨實現營業收入15.97億元（人民幣，下同），較上年同期微降1.3%；公司擁有人應占淨利潤3.32億元，同比下降17.2%。縱向來看，這是一份最差中期業績報告。

如果和同行業的絕味食品相比，周黑鴨業績疲態盡顯。今年上半年，絕味食品總營收為20.85億元，同比上漲12.62%；淨利潤為3.15億元，同比上漲32.55%。很明顯，二者差距正在拉大。

而更讓市場擔憂的是周黑鴨的盈利能力。 2018年上半年，周黑鴨銷售毛利率和銷售淨利率分別為59.86%，20.76%，銷售淨利潤直線下滑4.02%，銷售收入的收益水平不容樂觀。

對於此，摩根士丹利在研究報告中下調周黑鴨目標價，由5元降至4元，評級“減持”，指對比盈利遜預期，周黑鴨銷售倒退更令該行驚訝。雖然公司正採取措施重振銷售動力，但復甦軌跡未明或進一步損害投資氣氛。

事實也是如此。為了增加營收來源渠道，2017年周黑鴨搭乘小龍蝦的“東風”，投資10億元在潛江建設“聚一蝦”小龍蝦項目，佔地450畝，用於生產周黑鴨鹵蝦。但僅僅在上市三個月後，周黑鴨小龍蝦產品就“涼涼”了，公司管理層給出的答案是因為“公司生產線尚不具備規模生產能力，而公司正在建設小龍蝦的生產線”。

或許原因並不盡然，從市場表現來看，眾多消費者對周黑鴨小龍蝦給出的評價是“太乾”、“太鹹”等批評性意見，這和市場原本的期盼小龍蝦應該是“鮮香多汁”的相去甚遠。

小龍蝦新品已然成為過去時，處於業績壓力，上半年周黑鴨加快開店速度。據中報披露，上半年總共新開門店214間，淨增長169家。遺憾的是，這一舉措並未達到預期效果，反而影響單店盈利能力。與去年同期相比，周黑鴨2018年上半年在華北、華東以及華中的門店單店月均收入下降幅度達20%以上，華北地區甚至超過了30%。

就目前的態勢而言，當前的周黑鴨已處在“人生”的十字路上。滷味線下連鎖企業競爭日益加劇，絕味食品、煌上煌等已經超越或正在超越周黑鴨的路上；更多的新品，諸如小龍蝦、辣條、香辣小魚仔等已開始引領下一波“網紅”食品潮流。

周黑鴨的突圍，困難重重。