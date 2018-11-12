恒指成份股不變 國企指數納入鐵塔剔除中國銀河 12/10生效

恒指公司公佈截至第三季的季度檢討，恒指成份股維持不變，但恒生中國企業指數則納入中國鐵塔 (0788-HK)，剔除中國銀河證券 (6881-HK)，成份股數目固定為 50 檔，變動將於 12 月 10 日生效。

今 (12) 日開盤，中國鐵塔漲 1.724%，報港幣 1.18 元；中國銀河證券跌 0.253%，報港幣 3.95 元。

恒指公司建議進一步增加恆生中國國企指數的紅籌股和民企數目，並計畫諮詢市場人士，諮詢結果預計將於明年 1 月公佈。恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，諮詢詳情不便透露，但恒指公司將於 2 周後上載諮詢計畫予公眾。

騰訊 (0700-HK) 料獲指數基金增持。根據去年 8 月公佈，10 間紅籌和民企已於今年 3 月加入恆生中國國企指數，並直至 2019 年 3 月，就其權重分 5 個階段逐步提升，目前將到第四階段，騰訊比重將達 8%。

中移動 (0941-HK)、中海油 (0883-HK) 及石藥 (1093-HK) 等比重亦獲提升，預計指數基金需減持原有的中資金融及中石油 (0857-HK) 等股份，跟隨增持騰訊及中移動等 10 檔紅籌民企，單計騰訊將約有港幣 14 億元買盤。

被剔除國企指數成份股的中國銀河，約佔據指數比重為 0.38%，排名倒數第二，排名最後的眾安線上 (6060-HK) 未被剔出，預計被動基金賣出銀河股份約港幣 2 億元。

新納入的中國鐵塔，預計比重將為 1.16%，指數基金買盤約港幣 6 億元。

此外，北水可購買的股票名單可增添 3 股，因恒生綜合大中型股指數成份股增加至 307 檔，加入海底撈 (6862-HK)、鐵塔及易居 (2048-HK)。