雙11銷售破紀錄 順豐恐難受惠 股價早盤下挫0.5%

天貓「雙 11」踏入 10 周年，全日商品交易總額再破紀錄達人民幣 2135 億元，其他網購平台也發表創紀錄的銷售。但被一些人視為「雙 11 概念股」的快遞龍頭順豐 (002352-CN) 股價週一 (12 日) 卻沒有好表現，早盤下挫約 0.5%。

市場人士指出，目前電商的快遞主要是自營，或透過四達一通 (申通、中通、圓通、百世匯通、韻達) 來完成。順豐的強項是時效，輔以倉儲及部分電商業務，很難由雙 11 的佳績占到便宜。

此外，快遞業競爭激烈，因此是低毛利行業。相較於國際快遞巨頭 UPS 本益比為 18 倍，順豐本益比已達 40 倍，股價已經偏高。

順豐早盤下挫 (圖表取自 Google)

此外，數據顯示，順豐控股今年前 3 季的純益為人民幣 30 億元，同比下降 16.87%，這是公司借殼上市以來首次出現純益下滑的現象。

順豐控股相關人士表示，主要是因為去年同期處置豐巢股權獲得一次性大額投資收益。順豐階段性增速下降是由於進行資源投入，這對公司長期競爭力至關重要，科技成果的應用對運營效率的提升和成本節約也還有很大的潛能，在未來會對盈利產生正面促進。

日前，順豐控股發布公告，表示已與國際物流三巨頭之一 DHL 達成戰略合作協議。根據交易方案，順豐全資子公司順豐香港以人民幣 55 億元現金的對價，購買 DHL 公司旗下的 DHL 香港、DHL 北京兩家公司 100% 的股權，順豐香港成為這兩家公司的唯一股東。

交易完成後，順豐將獲得 DHL 在中國內地、香港、澳門的供應鏈管理業務、管理團隊以及運輸倉儲科技。

市場人士指出，巨頭與巨頭的合作看似有利於鞏固順豐的行業地位，但背後恰恰是行業競爭的加劇。一直以來，順豐控股的「大飛機」路線是甩開其他快遞的法寶之一。然而現在擁有「大飛機」的物流巨頭也不止順豐一家，京東物流也斥資購買了 40 架飛機送快遞，凸顯了順豐面臨的挑戰。