第一視頻啓動“數字+新文體”戰略 等待強勢回歸

瘋狂體育-中國領先的互聯網體育娛樂平台

2018年11月8日，第一視頻（00082-HK）董事長張力軍、旗下瘋狂體育CEO彭錫濤出席第五屆世界互聯網大會，發佈了第一視頻的最新戰略： “數字+新傳媒、新文化、新體育三位一體”（簡稱：數字+新文體）。張力軍預測，新體育佔比最大，也是集團重點要發力的領域。

此前不久，第一視頻召開股東特别大會，以95.28%贊成票通過全資收購瘋狂體育，全力打造體育互動娛樂平台。瘋狂體育專註於開發及經營體育遊戲、彩票信息服務、體育互動直播等體育娛樂互動業務。2017年，瘋狂體育簽約中超聯賽，成為2017-2022年中國足球超級聯賽官方遊戲高級合作夥伴，獲得六年的遊戲IP授權，併成功邀請前國足著名前鋒郝海東作為其「首席體驗官」。今年3月，瘋狂體育再簽約中國足協五人製超級聯賽，成為囊括十一製、五人製足球最高級别職業賽事遊戲版權的企業。

張力軍提到，中國有7億體育愛好者、5億多手遊用戶、一個4萬億的體育娛樂市場：包括線上的體育，競技，體育遊戲，還有線下的體育。彭錫濤表示，電競和賽事運營，都是瘋狂體育的發展方向，目前瘋狂體育正與中國移動旗下咪咕互娛聯手打造一款實時競技手遊，另外明年會發佈一款電競項目。電競項目會做線上也會做線下，併在第一視頻平台同時直播。

新文化平台

新文化是在張力軍規劃中，排第二位的業務。張力軍介紹，第一視頻在衍生品的銷售上面已經做出一定規模。所謂新文化，就是對一些能夠自帶流量的IP，包括動畫，動漫這些產品的營銷，其中重要的一塊就是衍生品。

量子港作為第一視頻於新文化的戰略部署，於2017年9月正式上線，平台的功能是製定智能合約標準，將資產數碼化，應用區塊鏈技術記錄商品交易各個環節，形成規模化效應。

張力軍介紹，量子港本身就是一個衍生品的銷售平台，組織產品，結合資金、技術和設計，把它形成產品再銷售，跟第一視頻運營的IP產品的變現是很有關係的。

唯一跨文化中文媒體覆蓋5億人口

新媒體業務，涵蓋一台一網三個客戶端，即第一視頻網站，中阿衛視（CATV），第一視頻App、投將、號外三個客戶端。中阿衛視是22個阿拉伯國家和地區中唯一一家由中資控股的衛星電視台，總部位於迪拜，在中國設有運營中心的雙語電視台。

張力軍提到，阿拉伯地區的5億人口有非常大的欲望了解中國，而這樣的一個前提是信息互通，文化互通和理解。中阿衛視目前所做的工作，就在建立這樣一個信息平台。

第一視頻三頭馬車同時啓動，蓄勢以待強勢回歸！