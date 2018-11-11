上海發改委：加快推進科創板建設和註冊制試點工作

11月11日，長三角區域合作辦公室常務副主任、上海市發展和改革委員會副主任阮青在長三角金融服務實體經濟高峰論壇上表示，上海作為有影響力的國際金融中心城市，優質要素資源和人才密集。更好發揮上海金融優勢，打造上海金融服務品牌，滿足“三省一市”企業、政府、居民融資需求，是上海發揮龍頭帶動作用可以大有作為的重要領域。“三省一市”用好自貿區平台，加快推進科創板建設和註冊制試點工作，吸引中外金融機構共同服務長三角實體經濟發展，為國家金融改革開放闖關探路。

阮青表示，當前“三省一市”黨委和政府都在認真研究進一步貫徹中央戰略決策的工作方案和重要舉措。區域合作是大勢所趨，金融協同是關鍵要素，探討金融如何服務長三角一體化高質量發展是重要課題。

對此，阮青提出三點建議：

一是要著力提升金融服務長三角一體化高質量發展的新能級。“三省一市”要積極爭取國家把重要的金融改革開放舉措放在上海國際金融中心進行壓力測試和創新突破，充分用好自貿區平台，加快推進科創板建設和註冊制試點工作，吸引中外金融機構共同服務長三角實體經濟發展，為國家金融改革開放闖關探路。

二是著力開拓混合所有制經濟，特別是民營經濟發展的新局面。加大金融服務民營經濟的力度，既要把服務民營經濟作為金融業的本分，也要作為金融業發展的深厚土壤。

三是要著力構建金融健康發展的新生態，防範化解重大金融風險是中央經濟工作會議明確的三大攻堅戰之一，長三角地區要更加註重構建區域金融風險防範聯防聯控機制，促進預警聯防，形成宣教聯動，推進案件聯辦和維穩聯合，共同打造區域金融發展安全區。

此次活動由長三角區域辦公室、上海市國資委、上海市金融服務辦公室指導，浦發銀行和中國金融信息中心聯合主辦。

來源：中國證券報·中證網 記者 孫翔峰