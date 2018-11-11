中民投旗下思諾保險登陸納斯達克

美國時間2018年11月9日，中民投旗下的全球保險集團Sirius International Insurance Group, Ltd. (以下簡稱“思諾保險”)在納斯達克舉辦正式上市儀式。

這是自2016年中民投收購思諾保險以來，在支持其業務拓展後的又一重大進展。

凱雷、貝恩等機構參與認購

本次參與認購思諾保險的共同投資者中，包括了數家國際市場領先的機構投資者。凱雷投資集團（Carlyle Group）、貝恩資本 (Bain Capital) 、Centerbridge Partner (CBP)、Gallatin Point Capital（GPC）等紛紛參與了本輪認購，這意味著國際資本市場對思諾保險的認可。

思諾保險首席執行官Allan Waters表示，非常感謝中民投兩年以來對思諾保險發展的全力支持，使得思諾保險擁有了好的發展機會，陪伴思諾保險經歷了發展中的每一步，並幫助思諾保險實現了上市夢想。

此次，中民投還幫助思諾保險引入了3名獨立董事，進一步優化了公司治理結構。據了解，思諾保險上市後，新的董事會將有過半的獨立董事。

新增的3名獨立董事擁有相關領域的豐富經驗：著名投資人Jim Rogers，其在宏觀形勢、經濟周期的敏銳洞見，將幫助思諾保險提升管理能力和市場價值；Rachelle Keller，歷任花旗銀行、摩根大通、富達投資集團首席財務官，其豐富的成本控制、運營管理及績效考核等經驗，可以幫助思諾保險進行規範有效的中後台管理；Alain Karaoglan，歷任AIG公司副總裁、美國壽險公司Voya首席運營官，擁有三十余年的金融保險從業經歷，將幫助思諾保險提升對全球保險市場的洞察能力。

中民投董事局執行副主席李銀珩表示，中民投的角色，就正如思諾保險“攀登珠穆朗瑪峰”時同行的夏爾巴人，不斷幫助它增強實力，實現更卓越的發展。未來思諾保險也將順應全球發展趨勢，在保險科技革新與布局方面積極引入保險科技戰略，不斷提升思諾保險的科技能力。

將持續協助思諾拓展中國業務

2016年4月19日，中民投正式完成對思諾保險的收購。兩年多來，中民投大力支持並協助思諾保險整合、拓展保險業務，並通過自身優勢提升思諾保險在亞洲尤其是中國市場的影響力。

思諾保險一方面積極梳理原有的產品線，通過並購Armada及IMG兩家領先的保險產品供應商，將業務線拓展至健康意外險與商業責任險種（casualty）。同時，思諾保險調整了各地區業務的比重，在保持原有歐美地區業務持續發展的基礎上，努力提高亞洲地區的業務占比。

目前，思諾保險已於2017年8月完成中國代表處的設立，於2018年4月完成了勞合社保險（中國）辛迪加席位的設立。

思諾保險表示，將攜手國內領先的保險公司，針對國內的保險市場努力探索、合作開發及銷售保險產品，如留學生出境醫療保險、境外旅行健康險及意外險等。

同時，思諾保險作為全球再保險集團，其最大的優勢在於專業能力、產品以及風控能力。思諾保險將會把其再保險能力及國際化的保險產品引入中國，持續為中國的保險行業引入新的發展動力。

思諾保險是一家設立於百慕大的全球性再保險集團，創立於1945年。目前在百慕大、斯德哥爾摩、紐約、倫敦等地均設有運營機構，為逾140個國家提供保險和再保險服務，包括財產險、意外健康險等多種保險業務。思諾保險一直以來秉承嚴謹的承保方法、卓越的風險評估及定價技術。

來源：上證報APP·中國證券網 作者：黃蕾