你買到機王嗎？蘋果：iPhone X和MacBook Pro有硬體問題 這回免費修！

蘋果 (AAPL-US) 週五宣布，已知 iPhone X 和 13 吋的 MacBook Pro (無 Touch Bar) 有硬體問題，這回蘋果免費修繕。

蘋果稱一些 iPhone X 的螢幕有觸控問題，包括：

1. 螢幕或部分螢幕觸控後無回應，或者回應不靈敏、間歇回應。 2. 使用者尚未觸控，螢幕卻做出回應。

蘋果表示，符合條件的 iPhone X 可在蘋果零售商店或授權的服務供應商免費更換螢幕模組。

外媒報導，用戶已對 iPhone X 觸控問題在網路上怨聲載道長達數月，另外有趣的是，iPhone X 上市時間還不到一年就在今年 9 月隨新機推出而調降價格。

2016 年 iPhone 6 + 也出現同樣的觸控面板問題，當時若想修繕此問題，蘋果收費 149 美元。

蘋果也證實，2017 年至 2018 年間出售的 13 吋 MacBook Pro (無 Touch Bar) 可能存有一些問題，會導致數據遺失或硬碟故障，用戶也可以到蘋果零售商店或授權服務供應商免費維修。

用戶可連至蘋果支援頁面登錄設備的序號，確認手上的 MacBook Pro 是否需要維修。

蘋果不願回應媒體置評請求。