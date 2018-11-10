恐經濟成長趨緩 美五大科技股合併市值一日蒸發750億美元

美國五大科技巨頭——蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US) 和臉書 (FB-US) 週五 (9 日) 市值合併損失 750 億美元，領跌 S&P 500 科技指數 1.7%，且也同樣拖累科技加權的 Nasdaq 指數，其中亞馬遜下跌 2.4%，表現最糟糕。

因油價走跌且市場質疑美中達成貿易協議的可能性，引起經濟成長恐趨緩的擔憂，美股週五普遍下跌。Fed 週四報告指向未來仍會升息，加劇了市場擔憂，迫使投資者逃離科技股，因為這類股尤其容易受到經濟波動的影響。

科技股甫經歷 2008 年以降最糟糕的一個月，10 月股災讓 Nasdaq 指數大跌 9.2%，其中亞馬遜和 Alphabet 分別以 20% 和 9.7% 領跌。

近期科技巨擘公布的財報也無法鼓舞分析師，其中包括亞馬遜、蘋果和 Alphabet。亞馬遜對假期購物季的財測黯淡，蘋果則宣布不再公布 iPhone、iPad 和 Mac 的銷售數據。

但即使週五收低，Nasdaq 和 S&P 科技指數本週仍上升，一如亞馬遜、微軟和 Alphabet 的股價。