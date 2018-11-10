趕上購物季！亞馬遜開賣蘋果新品 砸重金強化物流

亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 達成最新協議，日後消費者將可以在 Amazon.com 購物網站上看到蘋果最新產品精選，例如 iPhone XR、XS 和 XS Max。

亞馬遜和蘋果過去曾短暫合作，但彼此也都相當謹慎，避免讓另一方取得不利己方的優勢，直至去年，兩家公司還就 Apple TV 處於對峙，因為蘋果想在亞馬遜網站上販售該產品，而亞馬遜開出的條件是讓 Apple TV 內建 Prime Video 串流 app。

亞馬遜 2015 年停售 Apple TV，其執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 解釋，使舉世為了避免顧客混淆，誤以為在亞馬遜購買的設備，裡面亞馬遜的串流服務就會是標配。

現在，你可以在亞馬遜網站上看到 Apple TV，而 Apple TV 上可以看到亞馬遜的 Prime Video app。

目前亞馬遜網站上販售的多數蘋果產品，都由第三方賣家提供，因此價差廣泛且品質參差不齊。

新協議數週後將生效，日後亞馬遜網站的蘋果和 Beats 產品將只能由蘋果經銷商販售，協議包含的效力遍及美國、英國、法國、德國、義大利、西班牙、日本和印度等地的亞馬遜網站。

蘋果產品的獨立賣家必須在 2019 年 1 月 4 日之前將商品下架，或者是向蘋果申請經銷商授權。

然而，消費者還是不能在亞馬遜網站上看到蘋果的智慧音響 HomePod，因為這與亞馬遜自家智慧音響互相競爭，這與亞馬遜網站不販售 Google Home 智慧音響同理。

亞馬遜發言人聲明稿指出，「公司一直戮力改善顧客體驗，其中一個方法就是增加產品選擇性，我們期待擴大全球亞馬遜販售的蘋果和 Beats 產品。」

蘋果發言人聲明稿指出，「我們正與亞馬遜合作，改善蘋果顧客在亞馬遜網站上的購物體驗， 希望顧客有更好的途徑購買 iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 和更多產品。」

改善物流

除了引進蘋果產品，亞馬遜也強化自家物流服務，此回更祭出深度折扣，欲吸引更多賣家使用其今年開始試行的運輸服務。

亞馬遜網站賣家 Ray Berman 近日獲邀參與該運輸服務的試行計畫，他稱亞馬遜提供的運費比 UPS 還便宜 50% 之多，舉例自他倉儲寄發 600 磅的箱子到亞馬遜的履行中心，亞馬遜只收費 80 美元，但 UPS 要收費 160 美元，FedEx 也要收費 104 美元。

這樣深度折扣凸顯亞馬遜打造運輸服務的野心，也有雄厚資本建立最初的顧客群，使其服務直接與 FedEx 和 UPS 競爭，不似該公司長期以來對其運輸服務的低調態度，過去他們一直聲稱這項服務僅是「補足」現有運輸夥伴之不足。

目前「亞馬遜運輸」服務僅在洛杉磯地區第三方賣家和亞馬遜倉儲間試行小包裹運輸，不包含運送至最終顧客端。

此試行計畫的賣家邀請函上稱現有價格是「推廣價」，暗示日後價格將上調，此外運送包裹的尺寸大小與重量也可能影響折扣比例。

根據邀請函內容，亞馬遜的重點放在低利率和 24 小時快速取件。

亞馬遜的運輸成本不斷上升，2015 年 115 億美元，到了 2017 年已經增加至 217 億美元。

RBC Capital 分析師 Mark Mahaney 週四表示，亞馬遜遲早會砸重金切入運輸領域。「還有另一個投資循環將到來，我打賭這會與運輸有關，亞馬遜真的會直接槓上 FedEx 和 UPS。」

UPS (UPS-US) 不願回應此消息。FedEx (FDX-US) 低調回應，稱自家基礎建設和 40 年以上的物流經驗難以輕易複製，亞馬遜擴大內部交付能力的舉動「不應被當作與 FedEx 競爭。」