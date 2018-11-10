亞馬遜最大多頭預期 該股價將再大漲40%

儘管亞馬遜 (Amazon) 股價近來因科技問題而受創，但有分析師認為，該股價很快將反彈，並讓市值突破 1 兆美元大關。9 月，亞馬遜市值曾短暫突破 1 兆美元大關，隨後又因假日銷售展望令人失望，股價回檔。

亞馬遜股價目前約報 1720 美元，公司市值約為 8400 億美元。今年以來，該股價上漲了近 50%，但自記錄高點下跌了逾 15%。

Stifel 公司分析師戴維特 (Scott Devitt) 認為，亞馬遜自公布 10 月財報後，股價回檔，目前回檔恐已過度。

戴維特指出，由於亞馬遜已是一家成熟的公司，聚焦於其獲利，較聚焦於其銷售，更為重要。他說，儘管亞馬遜員工近來加薪，但其第四季毛利率展望仍然強勁。

此外，許多人仍然認為亞馬遜是一家零售商，而非科技公司，那麼仍說獲利比銷售重要，是否不符合邏輯？

這倒不會。戴維特說，由於亞馬遜的雲端與廣告業務大幅成長，其營收成長的重要性已經降低。

換言之，亞馬遜已經演變，現在較適合與微軟與 Google 母公司 Alphabet 競爭，而非與其他零售商 -- 如 Walmart-- 競爭。

戴維特預期亞馬遜的股價目標為每股 2400 美元。這較目前交易水平高出近 40%，該股價將使得亞馬遜市值達到約 1.2 兆美元。