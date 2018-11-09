獵殺10月太傷 15家金控賺不到百億元 4家逆勢成長、2家虧損

15 家上市櫃金控 10 月獲利今 (9) 日全數出爐，由於全球金融市場歷經獵殺 10 月，其中，僅中信金 (2891-TW)、元大金(2885-TW)、玉山金(2884-TW)、日盛金(5820-TW) 單月稅後獲利較上個月微幅成長，其餘金控都出現銳減，新光金 (2888-TW)、開發金(2883-TW) 更是出現虧損，使得 15 家金控 10 月合計稅後純益賺不到百億元，比起 9 月大減超過三成。

富邦金累計稅後純益、EPS 皆創 2 年同期高 國壽虧損拖累國泰金獲利年減 8 成

富邦金 (2881-TW) 自結 10 月稅後純益 21.59 億元，雖然比 9 月下滑，但是累計今年前 10 月稅後純益達 524.79 億元，年增 10%，每股稅後純益 (EPS) 為 4.98 元，富邦金控前 10 月累計稅後純益、EPS 都創下 2016 年以來的同期新高，且續稱霸每股獲利王。

國泰金 (2882-TW) 自結 10 月稅後純益只有 5.9 億，和去年同期 33.8 億相比，年減 82%；累計前 10 月 551.9 億元，EPS 為 4.22 元。其中，國泰人壽 10 月稅前純益雖然有 7.2 億元，但是單月提存外匯價格變動準備金 16 億元，加上受外匯收益所得稅影響，稅後純益轉為虧損 6.5 億元，是拖累國泰金單月獲利大縮水的主因。

兆豐證券連續 2 個月虧損 中信金單月獲利年衰 2 成

兆豐金控 (2886-TW) 受到 10 月股災衝擊，核心獲利來源兆豐銀股票投資實現損失與評價損失均增加，侵蝕獲利達 10 億元，加上兆豐證券連續 2 個月虧損，且虧損比 9 月擴大，導致母公司兆豐金控單月獲利驟減，10 月自結稅後純益 15.93 億元創下今年單月新低，累計前 10 月稅後純益 245.23 億元，EPS 為 1.8 元。

中信金自結 10 月稅前盈餘為 26.47 億元，稅後純益為 22.91 億元，為少數單月逆勢成長的金控之一，不過比去年同月衰退超過 20%，累計前 10 月合併稅前盈餘 389.80 億元，合併稅後純益 335.35 億元，EPS 為 1.72 元。

中信金表示，9 月因為有員工認股權評價成本增加的因素影響獲利，因此 10 月單月獲利反而比前月成長。值得留意的是，子公司台灣人壽 10 月稅後淨損 5.27 億元，為連續第二個月虧損，且虧損較 9 月擴大。

元大金 (2885-TW) 旗下元大證以往單月獲利動輒 5 億元起跳，9 月稅後盈餘還有 5.72 億元，但 10 月獲利銳減到僅 2.13 億元，為去年元月、22 個月來以來的單月獲利新低。不過元大銀行繳出好成績，讓元大金控 10 月稅後純益以 11.1 億元比 9 月微幅成長，累計前 10 月稅後純益為 178.03 億元，EPS 為 1.52 元。

新光金連 2 月虧損排名掉到第 6 名 跨境、數位平台帶動玉山金逆揚

新光金更是深受資本市場和匯率所苦，已連續兩個月單月虧損，繼 9 月大虧 21.13 億元之後，10 月再虧 27.05 億元，累計前 10 月稅後純益 167.1 億元、EPS 約 1.46 元，排名從第 3 摔至第 6 名。

新光金表示，新光人壽 9 月就受到避險成本大增影響，9 月單月虧損 23.89 億元；10 月提列 12 億元的外匯價格變動準備金及 5 億元的所得稅，投資部位還出現 7 億元的評價損失，加上提早在 10 月進入競賽月以致費用大幅增加，才讓新壽 10 月單月虧損擴大到 29.5 億元。

玉山金 (2884-TW) 10 月自結稅後純益 12.5 億元，累計前 10 月稅後純益 146.0 億元，再創歷年同期新高，累計前 10 月獲利較去年同期成長 14.6%，EPS 為 1.35 元。玉山金表示，單月獲利還能逆揚是因為主要子公司玉山銀行以跨境及數位平台，帶動整體業務穩健發展，利息收入及手續費收入持續成長。

台新金 (2887-TW) 自結 10 月稅後純益 7.7 億元，較前月減少 1.8 億元，主要因為 10 月金融市場動盪，子公司銀行獲利衰退，證券更出現單月轉虧所致。累計台新金今年前 10 月稅後純益 120.22 億元，年成長 3%，每股純益 (EPS) 為 1.03 元。

永豐金控 2018 年 10 月自結單月稅後盈餘 3.77 億元，累計 1-10 月稅後盈餘 82.59 億元。其中主要子公司永豐銀行 10 月稅後盈餘 7.69 億元，累計 1-10 月稅後盈餘 84.68 億元；永豐金證券 10 月稅後淨損 1.15 億元，累計 1-10 月稅後盈餘 4.63 億元。

開發金 4 子公司僅中壽獨賺錢 15 金控全年獲利仍可望上看 3000 億元

開發金 10 月自結稅後損失 13.97 億元，累計 10 月稅後純益 71.31 億元，每股盈餘 0.49 元，獲利排名掉到最後一名。開發金控發言人張立人指出，10 月份因中美貿易戰升溫、美國公債殖利率攀升、區域政治衝突等不利因素干擾全球資本市場走勢，特別是台灣集中市場加權指數下跌近 11%，造成開發金控子公司持有投資部位評價損失影響損益，四家子公司只有中國人壽獨家還有賺錢，其餘凱基銀行、凱基證券、中華開發資本都出現虧損。

整體來說，金控 10 月獲利普遍衰退，但是由於上半年表現亮眼，奠定下好基礎，目前已有 11 家金控前 10 月累計 EPS 已超過 1 元，包括：富邦金、國泰金領先突破 4 元，而兆豐金、中信金、元大金、新光金、玉山金、第一金、華南金、合庫金、台新金等累計 EPS 也都已賺逾 1 元。

不過，在美中貿易摩擦、金融市場震盪、美債殖利率上揚，身處風暴中心的金融業感受最明顯，尤其具有龐大金融資產的壽險業，壓力更是承重，而資本市場不好，證券業也難有好表現，雖然如此，目前 15 家金控前 10 月稅後純益合計 2881.84 億元，剩下來的兩個月只要沒有過大的意外，今年金控全年獲利還是有機會上看 3000 億元。

