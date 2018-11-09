【華冠投顧】幸運星-昨日萬點股票換鈔票獲利下車先..今日大盤果然低島狀反轉大跌115點！！！開始洗香香ING….

林幸蓉 分析師

焦點個股：4142 國光生、3596 智易、2313 華通、6153 嘉聯益、2448 晶電

昨天的台股因前日道瓊大漲 545 點，買盤瞬間湧入 1 分鐘內上萬點？？？？幸運星帶會員立馬股票換鈔票！！投機行情賺反彈…… 衝高當然先賺再說！！昨天也在群組及節目中特別叮嚀大盤將會拉回整理，因為血腥 10 月殺了 1660 點，套牢壓力甚大！！所以挑戰萬點不會一次成功…… 相信大家都先賺到「投機行情」了！！果然今天台股跳空開低島狀反轉再殺低！大跌 115 點！



今天的蘋果又綠又酸：3008 大立光、2313 華通、4915 致伸（以上破底）、6153 嘉聯益，權值股拉回如 2330 台積電、2454 聯發科、2303 聯電走低，2308 台達電、2382 廣達、2317 鴻海以及台塑四寶 1326 台化、1301 台塑、6505 台塑化、1303 南亞，統一集團 1216 統一、2912 統一超，以及 2105 正新、1402 遠東新、9904 寶成。

非蘋果 2448 晶電破底，2481 強茂、2449 京元電、4947 昂寶 - KY、5347 世界、1590 亞德 - KY、2617 台航、1710 東聯、1310 台笨都走低……

金控類股 2881 富邦金、2882 國泰金及被動元件 2327 國巨、2492 華新科等則逆勢上漲，但仍然不敵全市場賣壓，收盤大跌 115 點但守住月線，成交量縮至 1,017 億……OTC 有矽晶圓 6182 合晶、5483 中美晶的護盤…… 守住信心，收盤跌幅僅 0.1% 相對強於大盤……

今天逆勢向上的個股：生技 4142 國光生、3645 達邁、3596 智易、6266 泰詠、3673 TPK-KY……

恭喜全國會員「投機行情」遍地黃金打群架大成功…… 本週獲利滿滿後，下週要上什麼新菜呢？？？……… 詳情請免費加入幸運星 LINE 粉絲群，免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入林幸蓉老師的 Line 群組 ID：http：//line.me/ti/p/@lucky777

詳細操作策略，請加入林幸蓉 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3237

華冠投顧官網：https：//goo.gl/Sxjorg