【安聯投信】美期中選舉塵埃落定 穩健收益可續抱

美國本月 6 日進行期中選舉，最終共和黨持續保有參議院主導權，但眾議院則由民主黨取得過半席次，儘管川普政府的政策強度可能受到影響，法人分析，期中選舉結束後，市場中長期將回歸基本面，有「美股恐慌指數」之稱的 CBOE 波動率指數指數收低在期中選舉後來到約一個月來最低水準，建議穩健型投資人可選擇優質的收益型資產，讓資產配置承受的波動小一些。

安聯環球投資多元信用債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，美國經濟二大關鍵指標：長短期公債利差與銀行借貸目前仍屬正向，在公債利差方面，過去 70 年經驗顯示，當 10 年期與 2 年期公債利差降至 0 以下平均 1 年後才伴隨經濟衰退，目前此利差雖然在縮窄下滑，但仍有約 30 到 35 點，因此還不需過早擔憂；至於銀行借貸，目前指標顯示銀行借貸意願仍高且態度寬鬆，代表整體金流仍充足，經濟活動可望持續活絡。

安聯投信分析，今年可謂投資波動年，通膨與升息、貿易紛爭、全球經濟觸頂回落擔憂與美國期中選舉變化，消息面造成全球股債大幅波動；展望 2019 年，經濟無衰退疑慮，波動可望相對止穩，投資人可留意各收益資產的轉換機會。

胡韡耀認為，由於共和黨失去眾議院主導權，改變川普完全執政的局勢，將降低政策執行的強度，川普受到在野黨牽制，其較為積極的政策恐受到影響，預期對積極財政刺激、健保政策及對中國的貿易政策影響最大；而由於政策方向可能改變，增加市場不確定性，短線上市場難免波動，風險資產亦難脫區間整理，但相對下檔風險較小。

胡韡耀提醒，中長期而言，市場將回歸基本面，因此後續仍須留意全球經濟成長動能變化、注意 Beta 較高的產業或區域之動向，選後，盤點全球不同市場及產業，信用循環各有差異，惟整體金融環境仍正向，信用債仍有表現空間，此刻，投資人宜提高風險意識，廣納投資級債、高收益債、新興市場企業債與資產證券化，以多元信用債策略讓資產配置承受小一點風雨，抗震性更強一些。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。