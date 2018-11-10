〈美股慶祝台股跟漲〉台股未來走勢 觀察兩大指標

美股持續反彈慶祝，暫時降低台股投資人偏空的影響，11 月 8 日當天，指數盤中回攻萬點後隨即下滑，指數目前位置在 3 日、12 日線之上，短期均線及月線轉為揚升，技術性反彈仍持續。不過，法人認為，大盤已連彈數日，短線區間整理機率已提高。短線外資現貨小買小賣、持續觀望性操作，期貨淨多單水位連日緩增，對後市的續彈態度謹慎。

台股未來走勢會如何變化，可觀察兩個重要指標：

一、美股選後慶祝行情

美國期中選舉結果出爐，共和黨保住參議院，民主黨重新贏回眾議院，代表民主黨將獲得更強大的基礎、更多制衡川普的力量，但「分裂國會」也使美國政治有更多不確定性，短線美元持續走低、10 年期美債殖利率則走升。

投資市場主要關注的將是川普的「美國優先」政策。包括與中國的貿易戰、以及為戮力營造新的貿易壁壘而採行的各項強勢制裁，已對多國的股匯市、以及經濟復甦腳步造成很大影響，更遑論對個別企業所造成的損害。(參見鉅亨網專題：《中美貿戰變冷戰 台廠的危機與生機在哪裡？》)

二、Fed 利率會議

市場密切關注聯準會 (Fed) 為期兩天的會議，期待在十月股市動盪後，Fed 會以較為鴿派的論調回應。也希望能獲得聯準會對於 2019 年進一步緊縮貨幣政策的展望與預期，以方便大型法人對股匯市進行重新定價、布局。

會議結果的確如市場預期並未升息，但因非農就業、薪資增幅等各項經濟數據均優於預期，聯準會預示，若經濟成長持續就將「進一步逐步」升息。市場普遍認為，12 月升息的可能性很高。

追隨美股上漲機率高 但蘋果是台股隱憂

雖然，隨著期中選舉結果明朗，台股有機會隨量能放大打破目前的區間格局，但仍然有隱憂存在。

市場傳言蘋果今年新款 iPhone 銷售不如預期，對組裝廠鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 砍單 10~25%，台灣相關供應鏈恐受波及，衝擊蘋概股持續弱勢打底。蘋果財報公布，市場焦點卻集中在「未來不公布銷量」，代表利潤、毛利率、產品廣度雖仍樂觀，但營運似乎出現瓶頸，銷售量成長趨緩，將牽動後續庫存與生產訂單增減。

股王大立光 (3008-TW) 日前也重挫領跌，與可成 (2474-TW) 雙雙變成「績憂股」。大立光 10 月營收，因客戶端拉貨疲弱影響出現衰退。不過，今年蘋果備貨相對保守，庫存水位較以往偏低，加上 iPhone XR 十月底才剛上市，法人預估，減產的狀況應不會早在今年底前發生，傳言真實性仍待驗證。

蘋概股轉弱，資金輪動到何處？

蘋概股雖轉弱，但政府做多趨勢不變，加上台幣穩定讓外資認為台股投資風險較低，十一月開始逐漸回補持股，不管真外資、假外資全出動。

法人認為，基本上低檔轉強就有外資反手買超，主要是先前下跌，很大一部分也是其他外資調節所致。唯有外資連續買超，才有波段上漲空間，投資人不妨關注反彈概念股及未來趨勢向上的 5G、電動車、PCB、IC 設計，以及金融族群。

行政院先前拋出合建 5G 高速公路議題，證交所也將在 11 月底邀請相關概念股進行「5G 產業」業績發表會，有機會帶動 5G 題材發酵。

獲邀出席的有眾達 - KY(4977-TW)、川湖 (2059-TW)、譁裕 (3419-TW)、聯茂 (6213-TW)、光紅建聖 (6442-TW) 及全新 (2455-TW) 等。其中，全新在蘋果的磊晶認證未來有望通過，打破 IQE 獨占的局面，成為蘋果的第二供應商；無論 3D 感測與 5G 都是未來主要趨勢，後勢營運值得關注。而聯茂營收隨著伺服器、5G 應用逐漸增加而成長，且 5G 高階材料陸續通過大陸及歐洲電信設備商認證，已開始小量出貨。

反彈概念股是否還有操作空間？

本波反彈漲價概念股牽動台股整體多頭士氣，例如環球晶 (6488-TW) 雖然位於 OTC 市場，但對集中市場持股信心影響很大，被動雙雄 - 國巨 (2327-TW) 及華新科 (2492-TW) 也是目前當沖焦點。

因此，漲價概念股的反彈操作空間，可以從明年營運前景展望、技術線型是否爆大量、均線架構是否在月線之上、法人動向及國際大廠展望這五點去判斷。