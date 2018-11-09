電商旺季買氣爆棚 網家、富邦媒10月營收年增均2成 帶旺Q4表現

大型電商平台網家 (8044-TW) 和富邦媒 (8044-TW) 今 (9) 日公布 10 月合併營收，均繳出亮眼成績，網家單月營收 28.43 億元，月增 4.87%、年增 23.8%，創歷史次高，富邦媒 (8454-TW) 為 34.12 億元，月增 6.11%、年增 22.07%，也來到 5 個月新高。

由於兩大業者單月營收年增幅均超過 2 成，法人樂觀看待其第 4 季業績有望創單季新高水準。

網家前 10 月合併營收來到 270.9 億元，年增 15.9%，為歷年同期最佳紀錄，除受惠線上百貨周年慶、雙 11 檔期搶先開跑衝刺業績，蘋果 XR 系列新機上市、帶動周邊商品熱銷，行動端買氣持續熱絡，第 4 季營運動能看俏。

進入 11 月後，電商年度盛事來臨，網家旗下 PChome24h 購物 10 月下旬已提前進行促銷活動鞏人氣，同時布局倉儲物流供應鏈、首度與 LINE 購物合作推出「雙 11 搶先購」暖身活動等，推升全站活動業績大幅成長。

富邦媒則指出，10 月 momo 網路購物營收年增 26%，其中，3C 家電、居家生活和流行精品三大品類成長幅度最大，行動購物維持突出表現，已連續 6 個月占網路購物業績逾 60%；累計前 10 月網路購物營收年增達 33.4%，同時，momo 電視購物與型錄也呈現穩健成長，年增達 4.2%。

隨著雙 11、雙 12 已發展為國人高度矚目的購物檔期，網家和富邦媒均看好今年雙 11 購物節營收可望翻倍增，對於第 4 季整體業績挹注可期。