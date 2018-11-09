大慶證董座由亞洲價值資本董事長黃谷涵出任

大慶證 (6021) 於今 (9) 日召開臨時股東會，全面改選 11 席董事(含 3 獨立董事)，日前毛毛蟲資本透過公開收購取得大慶證 51.02% 持股，此次董事改選，取得 8 席董事(含 2 獨立董事席)；臨時股東會後並改選董事長，大慶證莊家交出經營棒子，由亞洲價值資本董事長黃谷涵出任董事長一職。大慶證前董事長莊隆慶因個人財務糾紛，辭董事長一職，由胞妹莊明理接任，8 月亞洲資本旗下子公司毛毛蟲資本宣布以每股 13.16 元，公開收購大慶證 51.02%，該收購案完成，莊家對大慶證持股比重降至 3 成，退居為第二大股東。



今日大慶證新任董事當選名單為：莊明理、萬富良、黃谷涵；毛毛蟲資本公司代表人顧素華、曹惠生、顧正堯、林雷惇、彭宣璟等 5 席；獨立董事為莊錦順、羅申駿、沈育德等 3 席。