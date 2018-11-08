習近平稱美國應尊重中方按照自己選擇的道路發展的權利和合理權益

中國國家主席習近平周四稱，中美雙方對彼此的戰略意圖要有準確的判斷；美方也應尊重中方按照自己選擇的道路發展的權利和合理權益，同中方相向而行，共同維護中美關系的健康穩定發展。

新華社報導援引習近平在人民大會堂會見美國前國務卿基辛格時指出，中國堅持走和平發展道路，仍然致力於發展不沖突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關系，願同美方在平等互利基礎上，本著互諒互讓的精神，通過友好協商妥善解決兩國關系發展中出現的問題。

“一段時間以來，美國國內涉華消極聲音增多，值得關註。”習近平指出，40多年來中美關系歷經風雨和坎坷，但總體保持穩定前行。當今世界正面臨百年未有之大變局，國際社會普遍期待著中美關系繼續沿著正確的方向向前發展。

基辛格則表示，當前形勢下，美中合作對世界和平與繁榮至關重要。發展美中關系需要戰略思維和遠見，美中雙方要更好地相互理解，加強戰略溝通，不斷擴大共同利益，妥善管控分歧，向世人表明美中共同利益遠遠大於分歧。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周三在白宮會見美國總統國家安全事務助理博爾頓時表示，中美經貿關系的本質是互利共贏的，雙方要通過平等互利的談判共同尋找妥善解決辦法。

路透北京11月8日