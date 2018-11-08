淡季加上庫存調整 原相Q4業績季減16%到20% 無啟動庫藏股計畫

感測晶片大廠原相 (3227) 礙於進入淡季、客戶庫存調整等因素，第四季包括遊戲機、電競滑鼠與穿戴裝置出貨將同步衰退，僅安防產線出貨成長，為此，預估第四季營收將季減 16% 到 20%；至於是否啟用庫藏股機制一事，公司回應無此計畫。就產品線展望部分，原相財務長羅美煒提到，在滑鼠部分，電競滑鼠第四季將進行庫存調整，整體滑鼠產線單季出貨將季減高個位數百分比。遊戲機產線方面，因旺季已過，今年第四季季節性影響比較明顯，單季業績衰退幅度也會比較大。



穿戴裝置方面，羅美煒指出，因客戶調節，及新產品量產延遲影響，第四季業績減幅也會較大。至於安防產線，拜新產品放量，第四季營收將可季增兩位數百分比。



展望第四季，原相預估單季營收將落在 13 億元上下，季減 16% 至 20%，單季毛利率估為 57% 至 59%，低於第三季，主要因為產品組合的變化，電競滑鼠與穿戴裝置產品占比將下滑，毛利率較低的安防產品比重攀升所致。



至於明年展望，羅美煒坦言，當前經濟情勢不確定性較高，不過，希望明年業績仍可維持成長。明年產品線的銷售預期部分，電競滑鼠出貨將能增加，穿戴裝置今年表現不如預期，近期客戶端啟動庫存調節，但在庫存調整結束後，加上新產品量產後，明年可恢復成長，而安防產線，期許明年在新產品帶動下，業績恢復成長。



而市場關注的，原相車用手勢控制晶片，公司提到，已經自今年第三季開始小量出貨，明年業績應可持續增加。原相 2015 年下半年決定投入藍牙音訊產品開發，公司董事會日前決定分割予原睿科技，預計明年開始量產貢獻業績。最後針對原相是否啟用庫藏股機制，公司表示，目前沒有這個計畫。

