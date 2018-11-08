【華冠投顧】賴昇楷：台股反彈結構仍喜憂參半 選前行情怎麼看待及操作?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

週二提過台股出現反彈以來首見的「籌碼安定度轉差」的現象，大盤委賣張數也急速拉升到偏高的水位，在賣壓較重的結構下，多頭需要放量表態才可擺脫低量盤整格局。

美國期中選舉塵埃落定，政治不確定因素消除帶動昨晚美股四大指數大漲，今日大盤受此激勵一度突破盤整區間並挑戰萬點關卡，但是觀察大盤委賣張數卻也攀升到接近十月初由「萬一」起跌時的水準，成交量方面則僅小幅擴增，連 1200 億都不到，成交動能不足以對抗高檔賣壓導致今日台股漲幅收斂，終場大盤 + 36 點，OTC 指數 + 0.1%。

昨日說明過台股在結構上「一則以喜、一則以憂」，喜的是下檔護盤支撐強勁且外在利多帶動外資買超，憂的則是上檔壓力不輕且化解速度緩慢，這樣的態勢至今日為止還不見改變，因此自本週二調整為「多空雙向」的操作策略亦維持不變。

＜選前行情如何看待及操作＞

縣市長選舉倒數計時，過去每逢重大選舉，台股常會出現特定的反應模式，選前行情該如何看待？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便知道。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以財報亮眼的《8464 億豐》、《4540 全球傳動》、《3653 健策》... 為代表。市場交投最熱絡的被動元件、矽晶圓族群今日跌多於漲，普遍遇到反壓，被動元件《2492 華新科》、《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》開高走低，矽晶圓族群《5483 中美晶》、《6182 合晶》、《3016 嘉晶》、《3532 台勝科》更有放量收黑Ｋ之情形，為今日的弱勢族群。

＜避開個股＞

蘋果 iPhone 砍單傳聞持續延燒，陸續有法人下修 iPhone 出貨量以及相關供應鏈目標價，因此蘋概股仍是目前最需注意風險的族群。包括《2317 鴻海》、《3008 大立光》、《4915 致伸》、《2313 華通》、《6153 嘉聯益》、《6147 頎邦》、《4938 和碩》、《2439 美律》、《6269 台郡》、《4912 聯德控股 - KY》、《6121 新普》、《4943 康控 - KY》、《3406 玉晶光》、《4958 臻鼎 - KY》... 等，線形普遍弱勢，多方操作宜暫且避開。

＜鎖定個股＞

就本波反彈結構而言，大盤守在強弱關鍵點 9740 點之上都還有戲唱，但因大盤反彈至今賣壓漸漸加重且成交動能不足，因此多方操作已不能和十月底一樣可以勇於追價，改採量縮回測支撐再低接的方式，可留意的「口袋名單」包括《3596 智易》、《3231 緯創》、《4947 昂寶 - KY》、《2376 技嘉》、《3059 華晶科》、《8936 國統》、《3360 尚立》、《8341 日友》... 等。

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