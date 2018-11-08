【財華社-港股早評】 2018年11月8日

1.港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數26488(340.97/1.30%) 。
港股通持續增持股票:
上交易日(11月7日)港股通增持股數最多股票首位為農業銀行(01288-HK)其增持股數為63652000股，增持比例為2.04%，增持後持股量升至3189073350股，佔整體發行量10.37%。第二位為工商銀行(01398-HK)其增持股數為43189000股，增持比例為0.32%，增持後持股量升至13751909036股，佔整體發行量15.83%。第三位為建設銀行(00939-HK)其增持股數為29101000股，增持比例為0.3%，增持後持股量升至9878178639股，佔整體發行量4.1%。
上交易日(11月7日)港股通增持比例最高股票首位為好孩子國際(01086-HK)其增持股數為475000股，增持比例為35.01%，增持後持股量升至1832000股，佔整體發行量0.1%。第二位為藍鼎國際(00582-HK)其增持股數為4656000股，增持比例為21.35%，增持後持股量升至26466000股，佔整體發行量0.89%。第三位為中國投資基金公司(00612-HK)其增持股數為176000股，增持比例為10.68%，增持後持股量升至1824000股，佔整體發行量0.14%。
上交易日(11月7日)港股通減持股數最多股票首位為保利協鑫能源(03800-HK)其減持股數為-47086000股，減持比例為-3.44%，減持後持股量降至1323437100股，佔整體發行量7.21%。第二位為民眾金融科技(00279-HK)其減持股數為-18900000股，減持比例為-0.47%，減持後持股量降至4037100000股，佔整體發行量25.74%。第三位為中國華融(02799-HK)其減持股數為-9114000股，減持比例為-0.65%，減持後持股量降至1405053000股，佔整體發行量5.6%。
上交易日(11月7日)港股通減持比例最高股票首位為華潤燃氣(01193-HK)其減持股數為-632000股，減持比例為-14.69%，減持後持股量降至3673000股，佔整體發行量0.16%。第二位為統一企業中國(00220-HK)其減持股數為-641000股，減持比例為-14.66%，減持後持股量降至3732000股，佔整體發行量0.07%。第三位為VITASOYINT'L(00345-HK)其減持股數為-1028000股，減持比例為-8.61%，減持後持股量降至10918000股，佔整體發行量1.02%。
1.2. 港股沽空數據
上日(11月7日)沽空金額上升至港幣152.39億元，(前交易日沽空金額111.11億元，同比上升37.16%)。沽空金額佔整體成交金額973.265億元的15.66%(上日佔整體成交13.68%)。
整體成交金額上升至973.27億元(上日成交812.32億元/同比上升19.82%)，沽空金額上升至152.39億元(相比上日沽空金額111.11億元/上升37.16%)，非沽空金額輕微上升至502.84億元(上日非沽空總成交金額423.65億元/輕微上升18.7%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額上升至973.27億元(相比前交易日成交金額812.32億元/上升19.82%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額152.39億内其中89.22億(前交易日藍籌股沽空金額62.53億元/同比輕微下降42.69%)，沽空金額89.22億元佔整體沽空金額152.39億中比例為58.55%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額152.39億内其中63.18億(前交易日非藍籌股沽空金額62.53億元/同比輕微上升30.03%)，非藍籌股沽空金額63.18億元佔整體沽空金額比例為41.46%。
最近20個交易日沽空數據比對