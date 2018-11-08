賈躍亭趕走恒大出納拒絕審查被起訴

恒大與Faraday Future（下簡稱“FF”）的仲裁又有新進展。 11月7日，恒大健康（00708-HK）發佈公告，對賈躍亭及合資公司Smart King提出全面反訴，要求賈躍亭履行合約。

據公告，賈躍亭強行趕走恒大委派的出納員，並強行阻止恒大財務人員進場進行財務審查，導致恒大無法了解FF的財務狀況。按照股東協議，恒大有權進行財務審查並向FF委派出納員，同時約定如果出納員七天不簽字即視為同意付款。

有法律界人士表示，“賈躍亭顯然利用了這一條款，事實上將資金使用權一手包攬，並剝奪了大股東的財務審核權。如果他要挪用資金，大股東也無從防範，這顯然已經嚴重侵犯了股東權利。”

同時，由於賈躍亭拒絕提供財務資料及相關文件，恒大委任的FF董事在開曼群島大法院也對其提出訴訟，要求法院命令賈躍亭提供FF所有財務資料及相關文件。

賈躍亭的資本騰挪術已非首次運用，據內地媒體報導，2015年到2016年兩年間，樂視幾乎所有的生態體係都和樂視網進行關聯交易。 2016年整個樂視網營業收入219.51億，關聯方交易占到營業收入的50%以上。同年，信永中和會計律師事務所出具一份“保留意見+強調事項”的年報，罕見地提示投資者註意關聯交易。

FF同樣存在賬目混亂的情況，2016年，畢馬威曾試圖對FF的財務情況進行審計。但是，因為FF賬目混亂、記錄不清，畢馬威花了半年的時間，依然無法對流入資金進行債務分配，最後不得不與FF解除合同。

如今，FF已經大幅裁員，今年5月入職的員工已經停薪留職，1300多人的團隊只保留500人左右。有分析指，如果今年年底前無法獲得融資，FF料難逃破產厄運。

賈躍亭目前迫切地需要找到新的投資。上週，賈躍亭對外釋放消息簽約頂級投行Stifel，協助其尋找新的投資者。資料顯示，Stifel只是北美排名末端的中小型投行，規模不足高盛集團1/22，服務對象主要是個人及小型公司。