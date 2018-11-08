【博鳌論壇】2018年博鰲亞洲論壇青年會議(香港)揭幕

2018年博鰲亞洲論壇青年會議(香港) 於11月8日隆重揭幕。博鳌亞洲論壇秘書長李保東於大會致歡迎辭上表示，國家改革開放四十年之前，曾經面臨經濟崩潰邊緣，年青人搭著自行車見女朋友，已經是等同現在駕著寶馬、法拉里一樣威風。四十年改革開放後，中國的經濟規模已增長224倍，佔全球經濟規模GDP，由當初的1.8%提升至15%，多年貢獻全球經濟增長逾30%，成為全球第二大經濟體，第一大工業國，第一大貨物貿易國以至外匯儲備國。中國的騰飛，是其他發達國家用200-300年才能走完的路，成為人類奇跡。

他認為，一個國家縱使面對甚麼挑戰，只要國家年青人有理想，迎難以上，國家前途將是光明的。他期望香港的年青，能將自己的發展，自己的夢想與祖國的發展與夢想連上；並踏實做人，吸收知識；人不拼搏狂少年，呼籲年青人努力學習。

本屆論壇適逢國家改革開放四十周年，以及粵港澳大灣區規劃即將出台，以「改革開放的中國與世界」為題，誠邀世界享負盛譽專家學者、著名企業家及商界領袖等聚香港，分享真知灼見。本屆論壇借鑑國家改革開放四十周年成果，探討青年如何因時制宜，共同推動雙創與粵港澳大灣區契機變革創新。論壇於下午有三個分議題環節，包括「環球經濟：開放創新、貿易共贏」、「人才培訓與人工智能：突破自我、擁抱機遇」以及「文化文流：中西兼容、開放共融」；上千名香港年青人參與盛會。

文：周燕芬