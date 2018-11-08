宏利金融-S(00945-HK)第三季錄得15.39億加元核心盈利

宏利金融-S(00945-HK)公布，2018年第三季錄得歸於股東的收入淨額爲15.73億加元，每股普通股攤薄盈利為0.77 加元，普通股股東資金回報率為15.1%；而2017年第三季歸於股東的收入淨額則爲11.05億加元，每股普通股攤薄盈利為0.54加元，普通股股東資金回報率為10.8%。歸於股東的收入淨額增長4.68億加元，主要反映核心盈利1錄得4.54億加元的增幅，這由於期內業務錄得增長，索償經驗改善，以及2017年第三季導致1.30億加元淨撥備的兩個項目不再出現。

2018年第三季宏利錄得15.39億加元的核心盈利，每股普通股攤薄核心盈利為0.75 加元，普通股股東資金核心回報率為14.8%；而2017年第三季則錄得10.85億加元的核心盈利，每股普通股攤薄核心盈利為0.53 加元，普通股股東資金核心回報率為10.6%。2018年年初至今錄得歸於股東的收入淨額爲42.07億加元，每股普通股攤薄盈利為2.05 加元，普通股股東資金回報率為13.9%；而2017年同期歸於股東的收入淨額則爲37.10億加元，每股普通股攤薄盈利為1.81加元，普通股股東資金回報率為12.3%。

2018年年初至今錄得42.73億加元的核心盈利，每股普通股攤薄核心盈利為2.09加元，普通股股東資金核心回報本項目為非公認會計準則之財務衡量。

宏利首席財務官韋寧頓表示：「季內亞洲的新造業務價值較2017年第三季增長29%，我們在財富與資產管理業務方面錄得另一季度的正數淨流入，而我們的開支效益措施亦惠及公司盈利，開支增長速度更跌至歷史水平的一半。」

