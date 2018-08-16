龍巖李世聰加碼彰銀未確實申報 遭重罰600萬並限期賣股

金管會今 (16) 日表示，龍巖 (5530-TW) 總裁李世聰向金管會申報持有彰銀 (2801-TW) 股份逾 5% 後，仍透過外資帳戶陸續增加持股，持股從 7.02% 增加至 9.06%、高達 17.2 萬張股未申報，金管會決議對李世聰及關係人重罰 600 萬元，並要求李世聰須限期 1 年內處分未確實申報的彰銀持股。

銀行局副局長莊琇媛表示，李世聰從 2014 年 12 月 25 日向金管會申報持有彰銀股份逾 5% 後，2015 年 8 月間申報持股比率為 7.02％。

但金管會發現，在 2016 年 9 月及 12 月間，李世聰持股雖降低，但卻透過紙上的 4 家外資投資公司的投資帳戶增加彰銀持股，資金來源是境外公司 Ultimate，而境外公司的代表人是李世聰的女兒。

也就是說，若加計 4 家外資投資帳戶持股，李世聰跟同一關係人的持股比率應為 9.06%，跟李世聰 2016 年 8 月所申報的持股比率 7.02% 不符，但卻未依法就所增加的持股再向金管會申報，已違反銀行法。

莊琇媛表示，金管會有請李世聰說明，但李世聰不但一直沒有交代清楚，且始終不承認他有增加持股，金管會因此才開罰。最終決議對李世聰與其女兒等 6 人處以 600 萬罰鍰，並且要求李世聰限期 1 年內須要處分彰銀持股到原本申報的 7.02%，共須處分 17 萬 2095 張。

莊琇媛強調，持股未確實申報被罰這是首例，金融機構是國家特許行業，收受、保管民眾資金，應受高度監理，法令有規範大股東持股到一定比率以上，應辦理申報或申請核准，並進行大股東適格性審查，金融機構的大股東不應藉任何形式，規避主管機關的監理。