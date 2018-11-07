吉利10月銷售僅增3% 2年半最慢 母公司擬發展超音速列車

吉利汽車 (0175-HK) 公布今年 10 月銷售數據，連同領克品牌汽車，10 月總銷量為 128986 部汽車，其中 8101 部為新能源及電氣化汽車，較去年同期僅增加約 3%，與 9 月比較亦只升約 4%，是自 2016 年 3 月以來增長最緩慢的月份。

累計前 10 月吉利總銷量一共為 126.5 萬部，年增 33%，已達成集團 2018 年全年銷售目標 158 萬架的 80%。

吉利股價昨日收報港幣 16.2 元，跌 2.87%。

吉利汽車股價

事實上，吉利自 2016 年 4 月至今年 9 月，每月均可保持雙位數的成長幅度，10 月僅獲低個位數的成長，反映成長明顯放緩。吉利 10 月的出口量年增 76% 至 1332 部，不過佔比更大的中國市場期內總銷量為 127654 部，年增僅 3%。

集團表示，其持股 50% 的合營公司銷售的「領克」品牌於 10 月達至令人鼓舞的銷量水平，「領克 01」車型、「領克 02」及「領克 03」車型的銷量分別為 8476 部、5766 部及 965 部。另外，吉利旗下的最新車款「繽瑞」已銷售 2 個月，10 月的銷量共錄得 7580 部。

此外，吉利汽車母公司浙江吉利控股計劃發展「超音速」列車 (Supersonic train)。該公司昨日與中國航天科工集團簽署戰略合作協議，未來雙方將發揮各自在技術研發、技術產業化及商業運營等方面的優勢，通過戰略規劃、資源整合等方式，開展「超音速」列車、工業互聯網等領域的合作。

不過，兩家公司僅強調技術合作，暫未公開具體的合作及投資方案。

根據吉利控股旗下的吉利集團 (新業務) 與航天科工三院亦簽署項目合作框架協議，雙方將共同致力於「超音速」列車等項目的研發和市場推廣。

據悉，此類列車外形與高鐵近似，為航天領域與交通領域的融合創新項目，利用磁懸浮技術與地面脫離接觸消除摩擦阻力等方式，實現超高速運行。

