匯控(00005-HK)ADR收跌 騰訊(00700-HK)升0.91元

美股3大指數收市上升。不過，在ADR交易的港股跌多升少，港股ADR指數收報26038點，跌81點。

中國平安(02318-HK)已取代貝萊德集團(BlackRock,Inc.)，成為匯豐控股(00005-HK)最大股東，持股約14.19億股，持股比率7.01%。中國平安表示對匯豐控股的這筆投資屬保險資金的財務性投資，中國平安看好匯豐控股的發展前景，且匯豐控股的分紅率較高，符合保險資金的風險偏好和投資收益要求。匯豐控股昨在港收市升不足1%，在ADR收報65.46元，較港收市跌0.59元。

內地傳媒報道，騰訊(00700)旗下《王者榮耀》未成年用戶單日在線時間，較去年高峰期下降約52.3%。消息未對騰訊控股(00700-HK)有影響，騰訊ADR收報292.91元，較港收市升0.91元；港交所(00388-HK)ADR收報220.89元，較港收市跌0.91元；友邦(01299-HK)ADR收報62.36元，較港收市跌0.14元

內銀股疲弱內險升，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.5元，較港收市跌0.04元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.43元，較港收市跌0.02元。中人壽(02628-HK)ADR收報16.45元，較港收市升0.01元。

中海油(00883-HK)ADR收報13.87元，較港收市跌0.03元；中石油(00857-HK)ADR收報5.91元，較港收市跌0.02元；中石化(00386-HK)ADR收報6.8元，較港收市升0.02元。

中移動(00941-HK)ADR收報73.48元，較港收市跌0.32元；聯通(00762-HK)ADR收報8.59元，較港收市升0.02元；中電信(00728-HK)ADR收報3.81元，較港收市跌0.02元。

