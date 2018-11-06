群光10月營收82.4億元持強 今年營收拚逾850億元 改寫紀錄

群光 (2385) 自結 10 月合併營收達 82.4 億元，月減 4%，年增 14%，為今年連續第三個月超越 80 億元的表現。累計前 10 月合併營收 720.5 億元，年增 12%。今年以來智慧家庭與電競相關產品市場需求強勁，不僅帶動群光第三季營收創歷史新高達到 250 億元，更受惠相關產品附加價值較高，也推升群光上季 EPS 1.9 元，創 7 年同期新高。



展望第四季，在消費性電子產品進入傳統旺季的帶動之下，相關產品線的成長動能可望持續強勁，本季業績持穩高檔，拉抬群光今年全年營收首度突破 850 億元，創歷史新高紀錄。



法人指出，群光過去十餘年來 EPS 都有 5 元以上的水準，今年前三季 EPS 為 3.93 元，約與去年同期相當，推估今年應可望維持傳統營運績效。同時，群光近年均實施高股利政策，配息率約在七成以上，以近期回升至 60 元以上的股價計算，現金殖利率約在 6% 左右。